Síguenos en::
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Escándalo en el fútbol inglés: capitán de un equipo le pegó un puño a un hincha

Escándalo en el fútbol inglés: capitán de un equipo le pegó un puño a un hincha

Así como el fútbol inglés se ha caracterizado por su calidad y alto nivel, los escándalos no han sido ajenos al mismo y en esta ocasión, se presentó uno de ellos.

Por: EFE
Actualizado: 8 de nov, 2025
Comparta en:
Imagen de referencia de un balón del fútbol inglés
Imagen de referencia de un balón del fútbol inglés
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad