Escándalo en el fútbol inglés: capitán de un equipo le pegó un puño a un hincha

James McClean, jugador y capitán del Wrexham, pegó un puñetazo a un aficionado del Cardiff City después del encuentro entre los dos equipos en la Copa de la Liga.

Según explicó McClean a la radio británica TalkSport, él salió de su coche en el aparcamiento y se encontró con cuatro aficionados del Cardiff, de unos 20 o 30 años.

"Me reconocieron y empezaron a correr hacia mí gritando. Al principio les ignoré, pero luego respondí y me enfrenté a ellos. Estábamos discutiendo y uno de ellos, uno alto con gafas, hizo un movimiento hostil hacia mí. Estoy en mi lugar de trabajo y nunca debería sentirme amenazado en mi lugar de trabajo, así que en lugar de esperar a que él golpeara primero, lo hice yo. Era un uno para cuatro", contó el extremo del Wrexham.

James McClean, jugador del Wrexham, protagonizó un escándalo en el fútbol inglés AFP

"La gente tiene que entender que solo porque juguemos al fútbol no quiere decir que puedan venir y tomarse la libertad de hacer lo que quieran sin consecuencias. Eso es todo. Nada más pasó, se solucionó la situación", añadió.

El Wrexham, equipo del Championship (Segunda división inglesa), quedó eliminado en los octavos de final de la Copa de la Liga contra el Cardiff, que se enfrentará en cuartos al Newcastle United.