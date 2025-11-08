Vea el golazo de Duván Vergara con Racing; se sacó al arquero y la mandó a guardar

Este sábado, por la fecha 15 de la Liga Profesional Argentina, Racing de Avellaneda recibió en el ‘Cilindro’ a Defensa y Justicia, en un partido que contó con la presencia del jugador colombiano Duván Vergara.

Sobre los 40 minutos, el exjugador colombiano aprovechó un saque largo del guardameta Facundo Cambeses para ganar en velocidad y fuerza a un rival, y posteriormente dejar en el camino al portero para definir de pierna derecha con el arco a su disposición.

Este es el segundo gol de Duván Vergara en el fútbol argentino con Racing.



Vea el golazo de Duván Vergara con Racing de Avellaneda

¡CAMBESES SACÓ RÁPIDO Y LARGO Y VERGARA CONVIRTIÓ UN GOLAZO! Así llegó el 1-0 del Racing de Costas ante Defensa y Justicia en el Cilindro por la fecha 15 de la Zona A del #TorneoClausura.



📺 ESPN Premium pic.twitter.com/Nbyj8WHWx7 — SportsCenter (@SC_ESPN) November 8, 2025