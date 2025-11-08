Síguenos en::
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Vea el golazo de Duván Vergara con Racing; se sacó al arquero y la mandó a guardar

Vea el golazo de Duván Vergara con Racing; se sacó al arquero y la mandó a guardar

El exjugador de América de Cali anotó su segundo gol con la ‘Academia’, por la fecha 15 de la Liga Profesional Argentina frente a Defensa y Justicia, en condición de local.

Por: Javier García
Actualizado: 8 de nov, 2025
Comparta en:
Duván Vergara (7) celebra su gol en Racing en la Copa Argentina.
Duván Vergara (7) celebra su gol en Racing en la Copa Argentina.
X de @RacingClub

Publicidad

Publicidad

Publicidad