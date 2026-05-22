Valencia vs. Barcelona: hora y dónde ver EN VIVO por TV el partido por la Liga de España

Valencia buscará este sábado una victoria y esperará el pinchazo de Getafe y Rayo Vallecano para clasificarse a la Conference League contra un Barcelona que llega relajado y que ha estado de celebración los últimos días por el título liguero conseguido hace dos semanas.

¿Cómo llega el Valencia al partido contra los 'culé?

El Valencia es noveno con 46 puntos, a dos de distancia de la séptima plaza. Después de una temporada de sufrimiento, el equipo de Carlos Corberán certificó la permanencia con una increíble remontada en Anoeta que no solo le dio la salvación, sino que le dejó con opciones de volver a Europa seis años después.

Por ello, el equipo 'blanquinegro' necesita ganar al equipo 'culé' y esperar que no ganen ni Getafe, séptimo con 48 puntos, que juega contra un Osasuna con la permanencia en juego, ni el Rayo Vallecano, octavo con 47, que juega contra el Alavés y tiene la final de la Liga Conferencia el próximo miércoles.



El Valencia tiene todo en juego y el Barcelona, sin posibilidad de llegar a los cien puntos, no tiene nada más allá que cerrar una buena temporada con victoria. El equipo 'culé' se proclamó campeón de Liga con su victoria en el clásico' contra Real Madrid el pasado 10 de mayo y el equipo de Hansi Flick ha estado los últimos días de celebración y llegará a Mestalla relajado.

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Para el partido, Carlos Corberán no podrá contar con los lesionados José Luis Gayà, Renzo Saravia, Dimitri Foulquier, Mouctar Diakhaby y José Copete. Tampoco estarán el delantero argentino Lucas Beltrán con problemas en la rodilla, que se perderá su quinto partido consecutivo, y el sancionado Eray Cömert. Sí se encuentra disponible Arnaut Danjuma, que ha estado con molestias recientemente.

El técnico valencianista podría alinear un once similar al del último partido, con el cambio obligado por la expulsión de Cömert. En su lugar jugaría Unai Núñez, mientras que al lateral derecho volvería Thierry Rendall.

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El presente de los 'blaugranas'

En el caso del Barcelona, el conjunto 'azulgrana' se encuentra prácticamente de vacaciones. El miércoles, la plantilla y el cuerpo técnico celebraron la conquista de LaLiga y el Supercopa de España con una cena en el Casanova Beach Club de Castelldefels y el jueves los jugadores se fueron a pasar el día al parque de atracciones de PortAventura World.

La pasada jornada contra el Betis, Robert Lewndowski ya recibió su merecido homenaje en el Spotify Camp Nou tras cuatro temporadas de azulgrana. Y en Mestalla, quién sabe si el extremo Marcus Rashford y el lateral Joao Cancelo, que finalizan su cesión al conjunto catalán, también disputarán sus últimos minutos con el Barça.

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Ante este panorama, el único aliciente en clave 'culé' del encuentro contra el Valencia, es saber si Ferrán Torres ganará el Trofeo Zarra como máximo goleador español del campeonato.

Ferrán, que fue baja contra el Betis por una sobrecarga en el bíceps femoral de la pierna izquierda, ya ha vuelto a trabajar con el grupo y podría tener los últimos minutos del curso ante su exequipo.

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De momento, comanda la clasificación de artilleros nacionales con 16 goles, los mismos que su compañero Lamine Yamal, lesionado, aunque este lo ha logrado jugando más partidos. Le siguen el delantero de la Real Sociedad Mikel Oyarzabal (15 tantos) y el del Celta Borja Iglesias (14).

Más fácil lo tiene Joan García para ganar el Zamora. Con 21 goles en 30 partidos (0,70 por encuentro), tendría que encajar cinco goles ante el Valencia, y Thibaut Courtois mantener la portería a cero ante el Athletic para que el premio recalara en el portero del Real Madrid.

En Mestalla, Hansi Flick tendrá las bajas por lesión del delantero Lamine Yamal, el centrocampista Fermín López y el defensa Jules Kounde.

Alineaciones probables:

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Valencia: Dimitrievski; Thierry, Núñez, Tárrega, Jesús Vázquez; Diego López, Guido, Ugrinic, Luis Rioja; Javi Guerra y Hugo Duro.

Barcelona: Joan García; Eric García, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; De Jong, Gavi; Roony, Olmo, Rashford; y Ferran Torres.

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Valencia vs. Barcelona: hora y dónde ver EN VIVO por TV el partido por la Liga de España

Día: sábado 23 de mayo del 2026.

Competición: Liga de España.

Hora: 2:00 de la tarde (Colombia.)

Estadio: Mestalla.

TV: Espn 3, Disney+Premium.