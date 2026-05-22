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Gol Caracol  / Selección Colombia  / "Jhon Jáder Durán y Yaser Asprilla a mucha gente les cae mal porque son 'morochitos'"

"Jhon Jáder Durán y Yaser Asprilla a mucha gente les cae mal porque son 'morochitos'"

Tanto Jhon Jáder Durán como Yaser Asprilla hacen parte de los 55 jugadores de la prelista de Selección Colombia para el Mundial 2026.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 22 de may, 2026
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Jhon Jáder Durán y Yaser Asprilla.

Jhon Jáder Durán y Yaser Asprilla están en el listado de preseleccionados por Néstor Lorenzo para lo que será el Mundial 2026.

En el caso del delantero, no ha tenido regularidad en los últimos clubes por los que ha pasado, y además, se ha visto involucrado en polémicas. Mientras que Yaser salió campeón con Galatasaray de la Liga de Turquía, pero no tuvo protagonismo, consistencia; la última parte de la temporada estuvo lesionado.

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Por estos motivos, su llamado en el listado de 55 de la Selección Colombia ha causado opiniones divididas.

Jhon Jáder Durán actualmente milta en el Zenit de Rusia.

Pero uno de los técnicos del fútbol colombiano que conoce muy bien a éstos jugadores y los que podrían aportar a la ‘tricolor’ en la cita orbital en Estados Unidos, México y Canadá es Alberto Suárez. El actual DT de Envigado habló con la periodista Collen Jaimes de Gol Caracol y Caracol Sports.

Para Suárez tanto Durán como Asprilla deberían ser seleccionados por Lorenzo en el listado final.

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“La realidad dicen que son el recambio nacional. Nos pueden gustar, caernos bien, mal, nos pueden generar envidia; porque hay mucha gente que le caen mal ellos dos es porque lo ven 'morochitos' ¿Por qué son rebeldes? Quién a los 20 años no ha sido rebelde. Ellos (Yaser Asprilla y Jhon Durán) tenían que mostrarle a alguien que sí podían, porque desde que nacieron la sociedad comprime en función de que no pueden, y eso hace que hoy haya ciertas resistencias, pero ninguno de los dos les pueden negarse ir al Mundial”, expresó Alberto Suárez.

En otro de los apartados de la entrevista, el timonel de la 'cantera de héroes' destacó las cualidades de sus 'pupilos'.

Yaser Asprilla, extremo colombiano del Galatasaray.

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“Nadie en el país puede decir que no son el reemplazo natural. No hay en Colombia un delantero de las condiciones de Jhon Jáder para ser el reemplazo futuro y natural de los delanteros de Colombia. Y Yaser es un bendecido del fútbol que tiene unas capacidades increíbles", agregó.

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