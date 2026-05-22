Real Madrid vs. Athletic Bilbao, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido de la Liga de España

El Santiago Bernabéu será este sábado testigo de despedidas. Homenaje a Dani Carvajal, adiós para el austriaco David Alaba y el fin de la etapa de los entrenadores de Real Madrid -Álvaro Arbeloa- y Athletic Club -Ernesto Valverde- marcan un partido sin consecuencias a nivel clasificatorio para ningún equipo.

Sin 'presión' en los 'merengues'

Llega la última jornada de Liga de la temporada 2025-2026 sin presión deportiva para Real Madrid ni Athletic Club. Es más, los locales tienen la cabeza puesta en decir adiós a un jugador de leyenda, en unas elecciones a la presidencia del club y a quién será el nuevo entrenador.

Estas dos últimas con relación entre ellas. José Mourinho es el nombre elegido por Florentino Pérez para el objetivo de cortar la sequía de títulos -diciembre de 2024-. Una vuelta del portugués al Real Madrid 13 años después, algo que se mantiene en espera al haber otro aspirante a presidente, Enrique Riquelme, en las elecciones anticipadas que convocó el actual mandatario. Si la Junta Electoral da el visto bueno a su candidatura, el proceso electoral se alargaría, sin contratiempos por el camino, hasta el 7 de junio.



Una posible alternativa en la presidencia del club lejos de ser habitual, ya que las últimas elecciones con más de un candidato datan de 2006, y que condicionan el aspecto deportivo.

Publicidad

A la espera de confeccionar el Real Madrid del futuro, el club se despide de su presente y, sobre todo, de un pasado glorioso, representado en Dani Carvajal.

El primer capitán del Real Madrid se despedirá del club tras 13 temporadas en el primer equipo -y otras diez en la cantera- y 27 títulos, el que más por detrás del croata Luka Modric.

Publicidad

Un homenaje a la altura y un adiós desde la titularidad en un equipo que presentará novedades, como la presencia de inicio del austriaco David Alaba, quien también acaba contrato y este no será renovado.

No estará tampoco el brasileño Vinícius Junior, ausente con permiso del club por motivos personales, los lesionados Eder Militao, Ferland Mendy y Rodrygo Goes y un Trent Alexander-Arnold que sufre un proceso vírico.

Eso sí, Arbeloa recupera al uruguayo Federico Valverde, una vez superado el protocolo habitual tras sufrir un traumatismo craneoencefálico en un pique con su compañero Aurelién Tchouaméni. El francés ha superado molestias en la tibia y ambos podrían reaparecer juntos sobre el terreno de juego.

Así llega el Athletic

Publicidad

El Athletic Club visita el Santiago Bernabéu con la intención de poner el punto final con una sonrisa y buenas sensaciones a la etapa de Ernesto Valverde en el banquillo 'rojiblanco' en un partido intrascendente a nivel clasificatorio.

Después de que el empate de la pasada jornada en San Mamés frente al Celta dejara al Athletic sin opciones de lograr el billete europeo, el coliseo blanco será el último escenario que pise como técnico del conjunto bilbaíno un Ernesto Valverde que se despedirá como gran leyenda del Athletic tras diez temporadas repartidas en tres etapas y 504 partidos. Un tope histórico que será difícil de superar en décadas.

Publicidad

Este broche a esta 'era Valverde', a la espera de la inminente llegada del alemán Edin Terzic al banquillo de 'La Catedral', llega para el conjunto rojiblanco con las sensibles bajas de los lesionados Oihan Sancet y Nico Williams, a quien sí se espera en la lista de Luis de la Fuente para el Mundial, y la del sancionado Yuri Berchiche.

Además, el técnico tampoco podrá contar con el central Unai Egiluz, lesionado de gravedad en la rodilla derecha, mientras que todo apunta a que recuperará a Dani Vivian, que esta semana ha vuelto al grupo tras perderse la visita del Celta por un esguince de tobillo.

Alineaciones probables:

Publicidad

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Asencio, Alaba, Carreras; Camavinga, Valverde, Bellingham, Brahim Díaz; Gonzalo y Mbappé.

Athletic Club: Unai Simón; Areso, Yeray, Paredes, Adama; Jauregizar, Rego; Iñaki Williams, Berenguer, Navarro; y Guruzeta.

Publicidad

Real Madrid vs. Athletic Bilbao: hora y dónde ver EN VIVO por TV el partido de la Liga de España