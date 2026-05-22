"A Jhon Jáder Durán lo miden es por la plata, tristemente; pero hay que medirlo por lo humano"

El periplo de Jhon Jáder Durán por los últimos equipos en los que ha jugado no ha sido el mejor. El delantero antioqueño no ha tenido regularidad ni consistencia en planteles como Al Nassr, Fenerbahçe y más recientemente en el Zenit de San Petersburgo.

A su vez, estos pasos han estado marcados por conductas antideportivas y polémicas, que han afectado su imagen en las canchas. Ha cambiado de club constantemente.

Sobre esto habló en las últimas horas un técnico que conoce muy bien al atacante, de 22 años. Se trata de Alberto Suárez, actual timonel de Envigado, y quien dejó claro en charla con los micrófonos de Gol Caracol que este comportamiento es bastante profundo, pero que sin duda su entorno puede influir mucho en sus decisiones.

“Es un tema muy profundo, es un tema cultural, de país. ¿Cuántos jugadores de 20 años han tenido la oportunidad de firmar un contrato por cinco años por el dinero que firmó Jhon Jáder ? Es un problema de la juventud, de la formación integral, no es que él esté mal formado, sino que la cultura nuestra nos forma así. Él se comporta como el que tiene plata, la disfruta; se siente poderoso”, expresó de entrada

Suárez a Collen Jaimes, periodista de Gol Caracol.



A renglón seguido el DT del conjunto ‘naranja’ agregó: “Aquí ha venido y se siente respetuoso con todo el mundo, con la misma humildad que lo conocí ha venido acá. ¿Pero de quién es el compromiso? Yo creo que es del entorno, porque a Jhon Jáder, un hombre al que amo, lo ven por la plata. No lo ven porque mida 1.90, que te salte 1.10, porque te corre a 30 km por hora; no lo miden por eso. Tristemente lo miden es por la plata, pero hay que medirlo por lo humano. Él sería feliz yendo al Mundial”.