Para James Rodríguez no todo fue color de rosa; "lloré muchas noches, después de llamar a mi mamá"

James Rodríguez es uno de los jugadores colombianos más laureados, y en cada club por el que ha pasado a lo largo de su carrera deportiva, ha tratado de dejar su huella. Sin embargo, sus inicios en Banfield fueron dolorosos; el '10' confesó que lloró muchas veces y estuvo a punto de regresarse a Colombia.

El capitán de la 'tricolor' recordó lo que fueron esos primeros meses en el 'taladro', el sacrificio y la disciplina que tuvo que tener. Todo esto lo relató en su documental en la plataforma de 'streaming' de 'Netflix'.

"Los primeros cuatro meses fueron arroz, atún y pasta, esa mezcla nada más. Llamaba 40 segundos a mi mamá, colgaba y a llorar. Pensé en devolverme", expresó la figura de la Selección Colombia.

En otro de los apartados, Rodríguez Rubio contó de la exigencia táctica que le pidió Julio César Falcioni, su técnico en aquella época en Banfield. Éste puso a James a jugar de lateral, pidiéndole recorridos de ida y vuelta. El cucuteño comentó que le sirvió para potenciar su estado físico.



"Falcioni me dice: 'yo te quiero poner, pero este entreno te voy a poner de lateral izquierdo. Si no vas y vienes ocho veces en 25 minutos, no juegas'. Me puse un cohete y corría para todos lados. El fútbol argentino me ayudó mucho en la parte física, en hacer recorridos largos, fue un buen salto", expresó el exjugador del Real Madrid y del Bayern Múnich.

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Otras declaraciones de James Rodríguez en su documental:

- Su primera convocatoria a la Selección Colombia

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"Mi primera convocatoria fue en octubre de 2011, pero estaba para que me hubieran llamado antes. Para la Copa América estaba listo, pero el técnico de esa época no me quiso llevar porque estaba muy pollo. Podía llegar bien y le dije al técnico que por qué no me deja entrenar. Cuando te quieren llevar, te llevan aunque sea en una pata", dijo.

- Su relación con Zinedide Zidane en el Real Madrid

“Cuando yo jugaba, hacía las cosas bien. Jugaba partidazos y cuando venían los partidos importantes no estaba de titular. Me frustré y decía: ‘pucha, ¿qué más hago?’. En los periódicos todo eran críticas. Escogió una base. Nunca tuve un problema personal con él, solo que yo quería jugar y es respetable porque pudo ganar títulos”.