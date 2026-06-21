¡Courtois otra vez!; espectacular atajadón en el partido de Bélgica vs Irán, por el Mundial 2026

En el comienzo de la segunda parte del compromiso entre Bélgica e Irán, el portero del Real Madrid volvió a aparecer bajo los tres palos y fue determinare para lograr su segunda gran parada del partido.

Transcurría el minuto 52' de la etapa complementaria y una jugada que comenzó desde un saque de banda, el jugador Mehdi Taremi sacó un potente remate desde el borde del área, pero Thibaut Courtois respondió con un 'atajadón' para evitar el primer tanto en contra de los 'devils'.

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