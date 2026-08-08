Barcelona y su último movimiento en el mercado de pases; jugador se marcha cedido al Liverpool

El defensa uruguayo del Barcelona, Ronald Araújo, jugará la próxima temporada en el Liverpool inglés en calidad de cedido, según adelantó el periodista especializado en el mercado de fichajes Fabrizio Romano y confirmaron a 'EFE' fuentes cercanas a la negociación.

A falta de confirmación oficial, la operación se precipitó en las últimas horas y todas las partes acordaron un préstamo de una campaña al conjunto inglés, que incluye una opción de compra no obligatoria. Además, el conjunto 'red' se hará cargo de la ficha.

El uruguayo y el motivo de su salida del cuadro 'azulgrana'

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Araújo, de 27 años, tomó la decisión de salir del club catalán tras reunirse con su entrenador, Hansi Flick, quien le trasladó que el curso que viene no tendría el protagonismo que el jugador deseaba y que, sobre el papel, sí le ofrecerá el Liverpool de la Premier League.



Ronald Araújo se marchará cedido al Liverpool. Foto: AFP

El internacional charrúa, que tiene contrato con el Barça hasta 2031, prevé despedirse este sábado por la mañana de sus compañeros antes de que viajen a Udine (Italia) para disputar un triangular amistoso con el Udinese y el Nottingham Forest inglés.

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En Anfield, Ronald Araújo tratará de recuperar su mejor versión, tras ir perdiendo relevancia en el juego del Barcelona en los últimos años. El curso pasado, sin ir más lejos, se vio desplazado en la rotación por Gerard Martín y Eric Garcia como acompañantes de Pau Cubarsí, y estuvo de baja más de un mes por problemas de salud mental a mediados de curso.

Por su parte, el Liverpool, entrenado por el vasco Andoni Iraola, buscaba un defensa tras la salida de Ibrahima Konaté al Real Madrid y la reciente lesión de Joe Gomez, que había dejado al veterano Virgil van Dijk como único central sano de la plantilla junto a los jóvenes Giovanni Leoni, de 19 años, y Jeremy Jacquet, de 21.

Entrenamiento del FC Barcelona. FC Barcelona.