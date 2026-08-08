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Gol Caracol  / Ciclismo  / Clasificación general de la Vuelta a Colombia 2026, tras la etapa 1; Wilmar Paredes, primer líder

Clasificación general de la Vuelta a Colombia 2026, tras la etapa 1; Wilmar Paredes, primer líder

Este sábado, la primera jornada de la Vuelta a Colombia 2026, dejó como ganador a Wilmar Paredes (Team Medellín), quien se impuso al esprint en Pitalito, Huila.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 8 de ago, 2026
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Wilmar Paredes (Team Medellín), ganador de la etapa 1 de la Vuelta a Colombia 2026.
Wilmar Paredes (Team Medellín), ganador de la etapa 1 de la Vuelta a Colombia 2026.
FCC.

Este viernes comenzó la Vuelta a Colombia 2026, competencia que reúne a 150 corredores para afrontar la edición 76 de una de las pruebas más importantes del calendario ciclístico nacional. La fracción se llevó a cabo entre Neiva y Pitalito, en el departamento del Huila, y dejó como ganador a Wilmar Paredes (Team Medellín).

Los corredores tomaron la salida en Neiva a las 8:00 a.m. y poco a poco fueron pasando por diferentes municipios de la región como Campoalegre, Hobo, Gigante, Garzón, Altamira y Timaná. El trazado propuso un sube y baja constante que apenas tuvo un puerto de tercera categoría en un sector conocido como Los Altares. Adicionalmente, se disputaron tres esprint intermedios.

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Finalmente, en Pitalito, Paredes fue el más veloz en la llegada a la meta y se impuso sobre Kevin Castillo (Orgullo Paisa) y Alejandro Rojas (GW Erco SportFitness), quienes completaron el podio de esta primera etapa.

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La segunda jornada está programada para este domingo 9 de agosto, con inicio en San Agustín, reconocido por su Parque Arqueológico y el Estrecho del Magdalena, y Garzón, en un recorrido de 170 kilómetros. Cabe recordar, que, son tres las etapas que acogerá el departamento del Huila.

Esta competencia reúne nombres de amplia trayectoria nacional e internacional. Entre ellos se encuentran el bicampeón de la carrera en 2024 y 2025, Rodrigo Contreras, y el campeón de 2010, Sergio Luis Henao, corredores del NU Colombia; Wilson Estiben Peña y Edgar Andrés Pinzón, del Team Sistecrédito; el múltiple campeón panamericano de la CRI, Walter Vargas, el campeón en 2020 Diego Camargo, y el campeón de la carrera en 2013, 2014 y 2015, Oscar Sevilla; así como Yeison Reyes y Kevin Castillo, del Orgullo Paisa, como principales figuras de la competencia.

Clasificación general de la Vuelta a Colombia 2026, tras la etapa 1

RnkRiderTeamTime
1PAREDES Wilmar AndresTeam Medellín - EPM4:52:42
2CASTILLO Kevin DavidOrgullo Paisa0:04
3ROJAS Brandon AlejandroGW Erco SportFitness0:06
4HOYOS Juan DiegoTeam Sistecredito0:10
5BRAVO FelipeGW Erco SportFitness"
6CALDERÓN Sebastian7C - Economy - Hyundai"
7GUTIERREZ Carlos AlbertoNu Colombia"
8CASTAÑO Sebastián AlexanderTeam Sistecredito"
9RESTREPO Juan PabloEBSA-Empresa de Energía de Boyacá"
10MONTEROS LuisBest PC Ecuador"
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