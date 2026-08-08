Clasificación general de la Vuelta a Colombia 2026, tras la etapa 1; Wilmar Paredes, primer líder

Este viernes comenzó la Vuelta a Colombia 2026, competencia que reúne a 150 corredores para afrontar la edición 76 de una de las pruebas más importantes del calendario ciclístico nacional. La fracción se llevó a cabo entre Neiva y Pitalito, en el departamento del Huila, y dejó como ganador a Wilmar Paredes (Team Medellín).

Los corredores tomaron la salida en Neiva a las 8:00 a.m. y poco a poco fueron pasando por diferentes municipios de la región como Campoalegre, Hobo, Gigante, Garzón, Altamira y Timaná. El trazado propuso un sube y baja constante que apenas tuvo un puerto de tercera categoría en un sector conocido como Los Altares. Adicionalmente, se disputaron tres esprint intermedios.

Finalmente, en Pitalito, Paredes fue el más veloz en la llegada a la meta y se impuso sobre Kevin Castillo (Orgullo Paisa) y Alejandro Rojas (GW Erco SportFitness), quienes completaron el podio de esta primera etapa.

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La segunda jornada está programada para este domingo 9 de agosto, con inicio en San Agustín, reconocido por su Parque Arqueológico y el Estrecho del Magdalena, y Garzón, en un recorrido de 170 kilómetros. Cabe recordar, que, son tres las etapas que acogerá el departamento del Huila.



Esta competencia reúne nombres de amplia trayectoria nacional e internacional. Entre ellos se encuentran el bicampeón de la carrera en 2024 y 2025, Rodrigo Contreras, y el campeón de 2010, Sergio Luis Henao, corredores del NU Colombia; Wilson Estiben Peña y Edgar Andrés Pinzón, del Team Sistecrédito; el múltiple campeón panamericano de la CRI, Walter Vargas, el campeón en 2020 Diego Camargo, y el campeón de la carrera en 2013, 2014 y 2015, Oscar Sevilla; así como Yeison Reyes y Kevin Castillo, del Orgullo Paisa, como principales figuras de la competencia.

Clasificación general de la Vuelta a Colombia 2026, tras la etapa 1

Rnk Rider Team Time 1 PAREDES Wilmar Andres Team Medellín - EPM 4:52:42 2 CASTILLO Kevin David Orgullo Paisa 0:04 3 ROJAS Brandon Alejandro GW Erco SportFitness 0:06 4 HOYOS Juan Diego Team Sistecredito 0:10 5 BRAVO Felipe GW Erco SportFitness " 6 CALDERÓN Sebastian 7C - Economy - Hyundai " 7 GUTIERREZ Carlos Alberto Nu Colombia " 8 CASTAÑO Sebastián Alexander Team Sistecredito " 9 RESTREPO Juan Pablo EBSA-Empresa de Energía de Boyacá " 10 MONTEROS Luis Best PC Ecuador "