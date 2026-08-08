Óscar Estupiñán dijo 'presente' con Juárez en la Leagues Cup; VEA su gol al Vancouver Whitecaps

Óscar Estupiñán convirtió uno de los goles de Juárez FC, que se impuso 1-3 sobre el Vancouver Whitecaps, en la Leagues Cup.

El tanto del delantero colombiano se presentó en el minuto 74, que tras un extraordinario pase, al vacío, de Denzell García, quedó completamente encarrilado hacia la portería rival, Estupiñán definió de zurda y dejó sin opciones al golero rival. El 1-2 se subió al tablero.

Con el triunfo, Juárez se ubicó en el primer lugar de la tabla de posiciones de los clubes de la Liga MX, con dos victorias en dos salidas y seis puntos, dos por encima de Tigres UANL.

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Vea acá el gol de Óscar Estupiñán con Juárez en la Leagues Cup: