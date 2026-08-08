No para la novela entre Julián Álvarez y Barcelona; Simeone dejó claro que "la situación es clara"

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, insistió este sábado en la determinación del club de no traspasar al delantero Julián Alvarez, al señalar que la “situación” del atacante es “muy clara”, tras la “decisión” de la entidad de no venderlo, y enfocó a ayudarlo en lo deportivo para que siga dando “lo mejor” en el equipo 'rojiblanco'.

“Creo que la situación es muy clara. La entidad ha tomado una decisión (no traspasarlo) que Miguel Ángel (Gil Marín, consejero delegado del Atlético de Madrid) ha explicado muy bien”, expresó en rueda de prensa en la víspera del tercer amistoso del verano contra el Manchester City en Seúl y a dos días de la reincorporación al trabajo con el equipo del atacante argentino, prevista para este lunes.

“Nosotros, desde lo deportivo, estamos muy contentos con tener un futbolista como Julián y, seguramente, desde lo deportivo lo ayudaremos para que siga creciendo, para que siga mejorando y siga dando lo mejor que nos ha dado en estos últimos dos años, que fue un montón”, abundó el técnico sobre la continuidad en el Atlético del delantero, pretendido insistentemente por el Barcelona desde hace meses.

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La entidad madrileña ya ha insistido pública y privadamente que el futbolista, con contrato en vigor hasta el 30 de junio de 2030 y una cláusula de rescisión de 500 millones de euros, no está en venta ni tienen ninguna intención de traspasarlo, pese a que el propio atacante pidió ser transferido para cumplir un “sueño”, según explicó el jugador el pasado mes de junio en el Mundial 2026.



La respuesta del Atlético, a través de Gil Marín, ha sido rotunda. “(Joan Laporta, presidente del Barcelona) decía que la oferta que había hecho al Atlético de Madrid no era infinita. Nuestra respuesta sí que es infinita: no queremos transferirlo, no aceptamos la oferta de 100 millones de euros ni aceptaremos una de 150 ni una de 200”, advirtió el consejero delegado rojiblanco ya el pasado 17 de julio.

“Mi opinión es clara y la voluntad del club es clara. Es lo que hemos manifestado al jugador, al agente, al presidente del Barcelona (...) Yo no tengo ninguna duda de que el Atlético es el lugar en el mundo para Julián y que Julián es el delantero centro perfecto para el Atlético de Madrid. Queremos seguir contando con él”, añadió entonces a los medios oficiales del club. Esa postura es hoy por hoy inamovible en la entidad.

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Incluso, a través de una denuncia del propio Atlético de Madrid, con documentación adjunta presentada el pasado 30 de junio ante la Real Federación Española de Fútbol, el Comité de Disciplina del citado organismo ha incoado un procedimiento disciplinario extraordinario al Barcelona por sus presuntos contactos con Julián Alvarez, al tratarse de un futbolista con contrato en vigor y dentro del periodo protegido de tres años que determina la FIFA en función de su edad, de 23 a 28, y los años firmados, cinco en el verano de 2024.

Julián Álvarez, delantero argentino del Atlético de Madrid, celebra su gol contra Barcelona, por la Champions League Getty Images

Todo ello ha provocado el enfado de sectores de la afición con Julián Alvarez. “Tuvimos un pasaje en estos últimos años con Antoine Griezmann, que se tuvo que ir, tuvo que volver y tuvo que demostrar en el campo la calidad y la jerarquía que tiene. No veo otro camino que trabajar desde lo deportivo en lo que nosotros nos toca y ayudarlo como lo hemos ayudado todos estos últimos años”, añadió.

Más allá de Julián Alvarez, el técnico habló de la llegada al club de Kang in Lee, fichado al París Saint Germain, según recoge el propio club. “Su llegada nos va a ayudar. Tiene ilusión por ayudar al equipo. Esperamos hacerlo crecer, mejorar y que siga evolucionando porque es joven, lo cual nos permitirá exprimir más cosas de él para hacerlo mejor jugador aún de lo que ya es”, destacó.

“Tuvo un gesto muy bonito de invitar a toda la plantilla y el staff a compartir una noche muy bonita. Nos sirvió para seguir conociéndonos más. Kang In Lee es una persona noble, humilde y trabajadora. Uno más de los que necesita el Atlético de Madrid”, añadió en referencia a la cena en la que el extremo ejerció como anfitrión e invitó a toda la expedición del Atlético en Seúl.

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Es uno de los tres fichajes hasta ahora del Atlético para la nueva temporada, junto a Alejandro Grimaldo, desde el Bayer Leverkusen, y Morten Hjulmand, desde el Sporting de Portugal. “Los tres son incorporaciones que el equipo necesitaba. Cada uno de ellos, con sus características, nos ayudarán y buscaremos en ellos que sigan creciendo”, declaró.

“Aunque Grimaldo sea más mayor, siempre hay espacio para crecer. Cuando he hablado con él le he escuchado mucha ilusión y entusiasmo, de la misma manera que Hjulmand lo está demostrando en los entrenamientos. El lugar en el cual estoy es hacer mejorar a los futbolistas que tenemos en la plantilla e intentar competir como hacemos todos los años”, explicó.