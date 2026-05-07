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Gol Caracol  / Cristiano Ronaldo, discusión y encontrón con cuerpo técnico de Al-Shabab; vea el polémico episodio

Cristiano Ronaldo, discusión y encontrón con cuerpo técnico de Al-Shabab; vea el polémico episodio

En medio del partido de Al Nassr, donde Cristiano Ronaldo anotó un gol y Joao Felix firmó un triplete, se presentó un momento de 'calentura' con 'CR7' como protagonista.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 7 de may, 2026
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Cristiano Ronaldo, jugador portugués del Al Nassr, se enfrentó con el cuerpo técnico del Al-Shabab
Cristiano Ronaldo, jugador portugués del Al Nassr, se enfrentó con el cuerpo técnico del Al-Shabab
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