Cristiano Ronaldo, discusión y encontrón con cuerpo técnico de Al-Shabab; vea el polémico episodio

Cristiano Ronaldo sigue haciendo de las suyas en Arabia. Este jueves 7 de mayo, infló las redes, en la victoria por 2-4 de Al Nassr sobre Al Shabab, y llegó a los 971 goles en su carrera. De igual manera, con esa victoria, su equipo se mantuvo en la parte alta de la tabla de posiciones, con 82 puntos, seguido de Al Hilal, que tiene un partido menos y suma 77 unidades.

Sin embargo, no solo dio de qué hablar por ello, sino que también protagonizó un hecho polémico. Cuando se dirigía a los camerinos, fue encarado por parte del cuerpo técnico del rival. Allí, lo frenaron, cruzaron palabras y fue separado de inmediato para evitar que el suceso pasara a mayores. Eso sí, se le vio molesto, enojado y renegando por lo acontecido.

Cristiano Ronaldo, figura del Al Nassr. Foto: Getty Imágenes

Vea la discusión de Cristiano Ronaldo con el cuerpo técnico de Al Shabab

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨



إداريين نادي #الشباب يتهجمون على كرستيانو رونالدو !! pic.twitter.com/KEtvDv9a15 — علي العنزي (@Ali_alabdallh) May 7, 2026