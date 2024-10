"Cristiano Ronaldo era un monstruo, pero Lionel Messi fue su papá; nadie le ganaba"

El reciente premio del Balón de Oro a Rodri, ha dividido opiniones en todo el mundo. Y una de ellas es la del Pep Guardiola, quien se refirió al tema, enfatizando en que el “mejor de todos” fue Lionel Messi; inclusive, por encima de Cristiano Ronaldo.

“Me acuerdo cuando tres de ‘La Masia’ pudieron ganar el Balón de Oro, pero Xavi e Iniesta no lo ganaron porque había un monstruo. Nadie podía ganar a Messi. Solo Cristiano Ronaldo. Él era un monstruo, pero Messi era el padre de ese monstruo. Y ambos han hecho algo increíble en los últimos 15 o 20 años. Y quizás en su momento, Xavi e Iniesta también merecían el Balón de Oro", afirmó el estratega español, poniendo de ejemplo al argentino para hacer un análisis sobre el merecimiento o no del premio individual.

Sumado a eso, como comparativa a la situación de Vinícius Júnior, quien no se llevó el premio este año, el Pep Guardiola recordó lo sucedido la temporada pasada, donde también se criticó a Messi por ganar la distinción individual, a pesar de que también había otro fuerte candidato a quedarse con él.

“El año pasado Erling Haaland debería haber ganado el Balón de Oro. ¿Y Messi debería haber ganado como ganó? Sí. Al final, eso no es importante; lo que importa es que tú representes algo en el fútbol mundial porque tú personalmente, con tus compañeros, con tus amigos, has hecho algo realmente, realmente, realmente bueno”, agregó el estratega del Manchester City.

¿Fue justo el premio de Rodri?

“¿Qué puedo decir? En primer lugar, felicitar a Rodrigo y a toda su familia y seres queridos, amigos. Es una noticia increíble para él y, por supuesto, para todos nosotros, para todo el Manchester City y para todos nuestros aficionados. Estamos muy orgullosos de él. Ojalá que le dé la energía necesaria para recuperarse bien la próxima temporada y volver a estar con nosotros”, citó el Pep Guardiola, dejando claro que el premio para el español es mucho más que merecido.

No obstante, el entrenador ‘ciudadano’ tampoco negó que, de haberlo ganado el futbolista brasileño, también era correcto por lo hecho durante toda la temporada: “¿Vinícius Júnior debería haber ganado? Puede ser, pero es lo que pasó. Son los periodistas, no un grupo de personas de élite los que deciden lo que tienen que hacer. Es algo que ocurre en todo el mundo, no se trata de una votación de un sólo país. Hay opiniones diferentes en todo el mundo. Por eso el fútbol es bonito y todo el mundo habla”.