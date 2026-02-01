Cristiano Ronaldo genera tensión en Arabia Saudita; la decisión afecta al Al Nassr

Cristiano Ronaldo ha generado tensión en Arabia Saudita. El 'crack' del Al Nassr y de la Selección Portugal ha sido noticia en las últimas horas y todo porque en la prensa internacional aseguran que no jugaría este lunes 2 de febrero con el elenco 'amarillo' de la ciudad de Riad. Su equipo visitará al Al Riyadh.

¿Cuál sería el motivo de esta decisión? En primera instancia en los medios árabes precisaron que se debía a gestiones físicas para llegar en óptimas condiciones al encuentro frente al Al Ittihad FC (6 de febrero); no obstante, desde Portugal revelaron que las razones serían completamente diferentes.

En ese orden de ideas, en el diario 'A Bola' indicaron que 'CR7' "está descontento con el modo en que el PIF (Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí) "está haciendo gestionando el club que representa desde hace tres años, especialmente en comparación con el trato que da a los clubes rivales, también gestionados por el mismo fondo".



Dicho tabloide complementa en su página web que "Cristiano se queja de la falta de inversión en Al Nassr. Jorge Jesús no ha recibido los refuerzos solicitados, y prueba de ello es que el único jugador fichado en este mercado invernal fue Haydeer Abdulkareem, un centrocampista de 21 años procedente de Irak".

Pero esas no serían las únicas razones de la molestia del exReal Madrid y Sporting Lisboa. Agrega 'A Bola' que el de Funchal, Madeira, "considera que la gestión es perjudicial para el Al Nassr, sobre todo en comparación con el Al Hilal, que ha estado mucho más activo en el mercado". En Arabia Saudita dicen que Karim Benzema podría recalar en el 'eterno rival' del Al Nassr.

Este supuesto 'boicot' por parte de la estrella portuguesa, de 40 años, no es la primera señal de descontento en Al Nassr, ya que Jorge Jesús, DT del equipo, también había dicho hace algunas semanas que el club que dirige no tenía el poder político del Al Hilal.

