Millonarios vs. Medellín no se pudo terminar este domingo; el aguacero lo impidió

Cuando el reloj marcaba el minuto 56 y Millonarios y Medellín empataban 0-0, de manera parcial, el aguacero se acrecentó en la zona del estadio El Campín y el árbitro Carlos Márquez tomó la decisión de suspender parcialmente el compromiso de la cuarta fecha de la Liga Betplay I- 2026 del fútbol colombiano. Sin embargo y después de media hora de espera; de nuevo los encargados de impartir justicia saltaron a la cancha y se percataron de que el estado del terreno estaba aún peor.

Así las cosas se decidió de aplazar el tiempo restante para jugarse este lunes 2 de febrero de 2026, en horario de las 3:00 de la tarde, después de dialogar con los presidentes de bogotanos y antioqueños y de recibir instrucciones de la Dimayor.

Estado crítico de la cancha en el estadio Nemesio Camacho El Campín. Foto: Gol Caracol.

Cabe indicar que durante gran parte del día la lluvia estuvo presente en la capital de la República y promediado las 5 de la tarde las tormentas subieron su intensidad.



Con ese panorama, el compromiso entre Millonarios y Medellín se tuvo que encarar por parte de los futbolistas con una cancha encharcada en diferentes sectores, que hizo complicado el traslado del balón y la calidad de fútbol que se desarrolló.

Mientras tanto, en las tribunas los hinchas de los 'embajadores' soportaron la inclemencia climática con impermeables y plásticas, desafiando además la baja temperatura. Todo por ver al equipo que dirigió de manera interina Ómar 'el Cabezón' Rodríguez y que vio desde un palco el argentino Fabián Bustos, el entrenador que tomó el cargo tras la salida de Hernán Torres.

Este tema del invierno en Bogotá, sumado a la realización de conciertos como el del sábado en homenaje a Yeison Jiménez, han terminado por afectar el estado del césped, motivando críticas para los actuales administradores del escenario deportivo.

Millonarios recibió a Medellín por la cuarta fecha de la Liga BetPlay I-2026. Colprensa

El comunicado de la Dimayor

"La División Mayor del Fútbol Colombiano – DIMAYOR, se permite informar que el partido entre Millonarios FC e Independiente Medellín, correspondiente a la fecha 4 de la Liga BetPlay DIMAYOR I-2026, ha sido aplazado debido al mal clima en la capital del país.

Asimismo, se comunica que el encuentro se jugará este lunes 2 de febrero, a las 3:00 p.m. La decisión se adopta debido a las condiciones climáticas adversas, ocasionadas por las fuertes lluvias, las cuales no permitieron garantizar el normal desarrollo del compromiso".