Millonarios vs. Medellín no se pudo terminar este domingo; el aguacero lo impidió

El duelo en el estadio El Campín solamente se pudo jugar hasta el minuto 56, cuando arreció la lluvia y el árbitro Carlos Márquez tomó la decisión, tras concertar con los capitanes de Millonarios y DIM.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 1 de feb, 2026
Millonarios vs. Medellín tuvo que ser suspendido a causa de la fuerte lluvia que cayó en Bogotá.
