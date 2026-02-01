Síguenos en:
Fútbol Colombiano

"La consigna del Deportivo Cali es repuntar, ojalá que sigamos así; la afición necesita triunfos"

El Deportivo Cali se impuso 3-0 al Pasto en el estadio de Palmaseca con goles de Juan Ignacio Dinenno y 'Titi' Rodríguez. Alberto Gamero generó sus reacciones en rueda de prensa.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 1 de feb, 2026
Deportivo Cali le ganó al Pasto en la Liga BetPlay I-2026.
