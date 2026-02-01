"La consigna del Deportivo Cali es repuntar, ojalá que sigamos así; la afición necesita triunfos"

Deportivo Cali logró su segundo triunfo de la Liga BetPlay I-2026, al vencer 3-0 al líder Deportivo Pasto en cumplimiento de la cuarta jornada. Ambas celebraciones del elenco dirigido por Alberto Gamero han sido en condición de local, en el estadio de Palmaseca. Los 'volcánicos' terminaron con 9 jugadores.

Finalizado el compromiso en tierras vallecaucanas, el entrenador samario al servicio del 'azucarero', compareció en rueda de prensa y allí entregó las sensaciones del desempeño de sus dirigidos.

"Siempre he mencionado que ha medida que vayan teniendo sesiones de entrenamiento, que se vayan conociendo, hemos mostrado diferentes estructuras. La de hoy (domingo) fue una y terminamos con otra, es importante que en el transcurrir de la semana sepan cómo van a jugar y a qué van a jugar. Me parece que tocamos menos y tuvimos más profundidad, y se requería de eso, de refrescar el equipo. Jugando once vs. once fue un buen partido, ya después con los jugadores menos manejamos el partido bien y pudimos haber hecho un par de goles más", dijo de entrada Alberto Gamero.

Steven 'Titi' Rodríguez, delantero del Deportivo Cali. Colprensa

A renglón seguido, el DT del Cali se refirió a los puntos que han ganado de local, pero ahora queda el reto de también cumplir en condición de visitantes.

"El semestre pasado sacábamos resultados por fuera y aquí perdíamos. Ahora, comenzamos con lo otro que es ganar aquí, tenemos nueve partidos y hay que salir a buscarlos. Este es un equipo que va a sacar puntos de visitante, con la misma estructura o cambiándola, pero estoy seguro que vamos a lograr puntos de visitantes. Aquí la consigna es ganar de local primero porque los nueve partidos de locales nos va a llevar a cuadrangulares, y segundo, porque esta afición necesita triunfos, a Dios gracias llevamos dos y ojalá que sigamos así", agregó.

Otras declaraciones de Alberto Gamero:

- Análisis del partido

"Nosotros vinimos golpeados de Medellín y más por el gol que nos hicieron y nos ganan el partido. Yo vi a este grupo hambriento de triunfo, hoy (domingo) creo que fue una dupla muy contundente, mortal. De pronto el triunfo se ve porque Pasto terminó con nueve hombres, pero comenzamos ganando en el once vs. once. Si algo he tenido en este fútbol es que a mí no me gusta esconderme, hay partidos que lo planificas de otra forma de 'x o y' motivo, si tengo las herramientas para irlo a ganar, lo voy a ganar. Siempre queremos eso, ganar aquí pero ganar por fuera también. Hemos perdido dos partidos en donde no hemos sido inferiores al contrario. Nuestra consigna es repuntar".

- Qué pasó con Felipe Aguilar y Emanuel Reynoso en el túnel?

"Lo de Felipe y Reynoso, eso pasa, es normal. S veces como técnico nos preocupamos más que no pase, porque se conforman y cuando pasan estas cosas es porque todos están metidos. No digo de aplaudir, es de corregir".

- ¿Qué le ha parecido el rendimiento de Emanuel Reynoso?

"Lo que me ha mostrado Reynoso es un jugador que tiene mucha técnica, que se está adaptando. Es un 'crack', un jugadorazo, por eso jugó en Boca. Que él vaya en la parte física compenetrándose un poquito más, creo que lo llevamos bien".