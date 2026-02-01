"En Selección Colombia me he puesto bravo, pero creo en el liderazgo al servicio del grupo"

La Selección Colombia regresó a un Mundial y uno de los responsables fue Néstor Lorenzo. Desde su llegada, la 'tricolor' ha disputado un total de 42 encuentros, firmando 26 victorias, 11 empates y tan solo cinco derrotas, en Eliminatorias Sudamericanas, partidos preparatorios y Copa América. Razón por la que la ilusión de cara a la cita orbital de Estados Unidos, México y Canadá, en 2026, es grande.

Sin embargo, ese camino no ha sido fácil. En entrevista exclusiva con 'Los Informantes', de Caracol Televisión, el entrenador argentino, que lleva al frente del combinado patrio desde el 9 de julio de 2022, contó pormenores de su día a día. Allí, no ocultó su amor y compromiso con el equipo 'cafetero' y el país, y, de paso, dio las claves de su trabajo, desde lo personal hasta lo laboral.

Acá las declaraciones de Néstor Lorenzo, en 'Los Informantes'

Entrega total en Colombia

"Doy todo por la Selección y para que todo salga bien. Yo creo que uno es ciudadano de donde está y uno tiene que sentirse parte de la gente, adaptarse y hacer la vida de los otros un poquito mejor o darle una alegría".



No deja de soñar en grande

"Siempre soñamos. Sin sueños no tenemos motivos para vivir. Así que sí, tengo mucha fe. Creo que el trabajo en equipo, la actitud, el alma que genera la Selección cada vez que juega".

El mensaje a figuras como James y Luis Díaz

"Primero es convencerlos y generarles una idea que los enrole a cumplir un objetivo y bueno, vamos todos juntos y yo primero, y cuando perdemos, yo doy la cara. Nunca se ve en una derrota a un jugador en una conferencia de prensa, por ejemplo, porque el responsable ahí sí soy yo".

Néstor Lorenzo, técnico de la Selección Colombia

¿Uno sí duerme con esa responsabilidad en sus hombros?

"Sí, hay momentos claves donde conciliar el sueño cuesta porque tienes dudas y hay que tomar decisiones, y bueno, la vigilia se convierte en una confidente o en una compañera que te va diciendo al oído qué decisión tomar o por dónde ir".

La personalidad de Lorenzo

"Yo no me siento humilde, yo siento que soy auténtico nada más, o sea, yo siento que tengo un cargo en una Selección, con una responsabilidad y que trato de hacer lo mejor para llevarlo a cabo y para satisfacer las expectativas que se generaron".

Charlas de camerino con Colombia

"Sí, me he puesto bastante bravo en algunos momentos, pero yo creo en el liderazgo que se pone al servicio de grupo, no al liderazgo que se pone en jefe. Pero no deja de entrever que hay una jerarquía y una toma de decisiones que corresponden a mí".