Selección Colombia

"En Selección Colombia me he puesto bravo, pero creo en el liderazgo al servicio del grupo"

En una entrevista exclusiva con 'Los Informantes', de Caracol Televisión, Néstor Lorenzo contó detalles de su trabajo como entrenador de la Selección Colombia, que se alista para el Mundial 2026.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 1 de feb, 2026
Néstor Lorenzo, técnico de la Selección Colombia
Néstor Lorenzo, técnico de la Selección Colombia
Foto: AFP

