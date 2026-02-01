Millonarios vs. Medellín fue detenido por la fuerte lluvia que cae en Bogotá

Millonarios recibió en la noche de este domingo al Independiente Medellín en el marco de la cuarta jornada de la Liga BetPlay I-2026. El compromiso se llevó a cabo bajo una intensa lluvia en la ciudad de Bogotá, que se intensificó en el segundo tiempo y que llevó a la detenimiento del mismo.

Finalmente, tras ver que la pelota no corría, que se detenía en los charcos por la fuertes inclemencias de la naturaleza, el árbitro del partido, Carlos Márquez, decidió tener una charla con los capitanes de los equipos, y luego de la conversación que se prolongó por unos minutos, la decisión fue pausar la contienda a la altura del minuto 56.

Así las cosas, los jugadores se fueron con camino a los vestuarios a la espera de que la lluvia baje en intensidad. En primera instancia se va a esperar 30 minutos.

Millonarios recibió a Medellín por la cuarta fecha de la Liga BetPlay I-2026. Colprensa

De otro lado, hay que precisar que desde el inicio del compromiso en el estadio El Campín a los jugadores les costó mucho hacerse con el control del balón, tejer las jugadas. Estaba muy temerosos de correr porque la gramilla estaba muy afectada a causa del clima. En el primer tiempo ni Millonarios ni Medellín llevaron a cabo la estrategia que tenían planeada.



Antes de que se llevara a cabo este compromiso entre 'embajadores' y 'poderosos', el azul capitalino anunció a Fabián Bustos como su nuevo entrenador. El DT estuvo presente en los palcos de El Campín en compañía del presidente de Millonarios, Enrique Camacho.