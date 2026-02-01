Síguenos en:
Millonarios vs. Medellín fue detenido por la fuerte lluvia que cae en Bogotá

Millonarios vs. Medellín fue detenido por la fuerte lluvia que cae en Bogotá

Las condiciones climáticas llevaron a que el compromiso entre Millonarios vs. Medellín, de este domingo, tuviese pausa obligada. Sucedió al minuto 56.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 1 de feb, 2026
Estado crítico de la cancha en el estadio Nemesio Camacho El Campín.
Estado crítico de la cancha en el estadio Nemesio Camacho El Campín.
Foto: Gol Caracol.

