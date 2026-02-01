Luis Javier Suárez y las razones de su presente goleador en Sporting Lisboa; las claves de su éxito

Luis Javier Suárez vive un presente extraordinario, lleno de goles y certeras actuaciones con Sporting Lisboa. De nuevo, un golazo suyo le entregó tres puntos importantes a los 'leones' para seguir ahí arriba, 'pegados', al líder Porto, en la Liga de Portugal. Revelaron las claves de su éxito.

Este domingo, el delantero samario de 28 años, anotó un golazo de taco, al minuto 90+6, siendo la última acción del compromiso en el estadio José Alvalade contra Clube Desportivo Nacional. Esa anotación, la número 25 de la temporada, y la 18 en el campeonato lusitano, sirvió para el triunfo 2-1 de los dirigidos por Rui Borges.

Luego de otra excelsa presentación con los 'verdiblancos', al DT del Sporting le consultaron precisamente por el colombiano. Borges explicó en rueda de prensa las clave del éxito del número '97' y los motivos por el cual decidieron ficharlo en su tiempo. "Siempre quiere ser mejor, escucha al entrenador y a los jugadores", dijo.



Luis Javier Suárez no para de hacer goles con Sporting Lisboa. AFP

"El club es muy inteligente porque tuvimos la capacidad de descubrirlo, a pesar de que ya era maduro. Queríamos un jugador maduro para esa posición y sabíamos que sería impactante, importante. Él y quienes lo rodean son valorados. Su energía es contagiosa, tiene confianza, pero su ética de trabajo sigue siendo la misma. Su capacidad de remate: primero falla un gol fácil y luego marca dos golazos, uno de ellos en fuera de juego", expresó Borges al ser consultado sobre si fue inteligente ficharlo y cómo han logrado que juegue como lo hace.

Rui Borges agregó: "Llegó a un gran equipo que lo ayuda a crecer, siempre quiere ser mejor, escucha al entrenador y a los jugadores (compañeros), y lo primero que le dije hoy (domingo) fue que atacara la primera zona, hace un golazo; mérito de él. Está feliz de estar en un gran club".



¿Qué dijo Luis Javier Suárez tras haberle dado el triunfo al Sporting sobre Clube Desportivo Nacional?

"Estoy satisfecho porque significa que estoy ayudando al equipo a conseguir victorias para mantenerse en la cima de la tabla, pero aún falta el objetivo más importante. Mis goles son secundarios; lo importante es que el equipo gane. Si no hubiera marcado yo, seguro que otro habría marcado el segundo. Soy una pieza más que tiene que ayudar al equipo a mantenerse en la cima", expresó el también atacante de la Selección Colombia al término del partido a la prensa portuguesa.

Luis Javier Suárez, delantero del Sporting Lisboa. AFP