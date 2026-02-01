Las confesiones de Néstor Lorenzo; "iba a vender helados, vendí muñecos, para ganarme un pesito"

Néstor Lorenzo se ha convertido en todo un personaje en nuestro país por ser el técnico de la Selección Colombia y por habernos devuelto a un Mundial de fútbol, gracias a la clasificación a la cita orbital que tendrá como sedes a Estados Unidos, México y Canadá.

Todos, tanto aficionados, como la prensa, tienen conocimiento de algunas de las tareas futbolísticas que desarrolla con James Rodríguez, Luis Díaz, Daniel Muñoz, Camilo Vargas, Jhon Arias y compañía con su equipo; pero muy pocas veces el profesional argentino se ha abierto para tocar temas más humanos.

Sin embargo, el DT del seleccionado colombiano hizo una serie de confesiones en una entrevista exclusiva con el programa 'Los Informantes', de Caracol Televisión.

Así afirmó que es de perfil bajo, que no le gustan algunas cosas que están cercanas a su profesión, primero como futbolista y desde que decidió ser entrenador. "No sé, me cuestan los protocolos, las entrevistas, esa no es mi especialidad", dijo.



Y en esa misma vía, también reveló que es de trato igualitario con la gente con la que tiene un trato diario. "Mis amigos son el portero del edificio, el chofer y el barrendero y el embajador y todos. O sea, yo no ando con un estrato social. O sea, no me gusta la gente que se cree que es más que otra gente por una jerarquía", complementó Lorenzo.

Publicidad

Acá otras palabras íntimas de Néstor Lorenzo

¿Es cierto que tiene horario de oficina en la FCF?

"Es lo que toca y lo que uno disfruta también. Creo que el secreto está en cómo llevamos el trabajo, ¿no? O sea, no es una imposición, es un gusto. Vamos a casa y seguimos viendo partidos de diez de la noche, de la mañana".

Más de la mitad de su barrio en Argentina es hincha por Colombia, por lo contado por su mamá en plena Copa América ¿eso es verdad?

"Ella es la que tiene el termómetro real, pero la verdad es que mis amigos de la infancia sí. Y la verdad es que es una satisfacción que el barrio te quiera, quiere decir que bueno, que hiciste las cosas bien".

Publicidad

¿Y su padre?

"Alberto Lorenzo, sin segundo nombre. Mi papá tuvo una presencia muy fuerte en mi infancia y en mi vida".

¿De él viene el fútbol? ¿Quién le empujó a usted ese amor?

"Él llegó a jugar en la reserva de San Lorenzo con 16, 17 años, pero la madre necesitaba que él trabajara, así que lo mandaba a trabajar de muy chico y tuvo que dejar el fútbol".

¿Viene de una familia trabajadora?

"Yo primero el estudio ¿no?, mis padres se mataban para que yo estudiara. A trabajar en las vacaciones muchas veces para ganarme un pesito iba a vender helados, vendí muñecos, pero nunca como una obligación y como una necesidad que mis padres me mandaran. Siempre fue como una iniciativa mía para tener un pesito en el bolsillo".

Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia. AFP