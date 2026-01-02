Cristiano Ronaldo, ¡insólito!; se enredó con la pelota y falló solo frente al arco

Este viernes 2 de enero, Al Nassr visitó a Al-Ahli, por el duelo correspondiente a la jornada número doce de la Liga de Arabia.

Evidentemente, todos los reflectores se los llevó Cristiano Ronaldo, quien fue titular y figura en el terreno de juego. No obstante, en esta ocasión no fue por sus goles o lúcidas actuaciones, que han venido siendo costumbre durante el último tiempo.

Para esta ocasión, el 'bicho' se volvió viral por curiosa acción ofensiva, en la que quedó frente al arco, pero falló un gol que era claro; esto, luego de que se enredara con el esférico y casi que le dejara la pelota servida en las manos al guardameta.

Cristiano Ronaldo n’est pas dans son match ce soir mais à tout moment on sait bien que… pic.twitter.com/8ve4GSxx70 — SPL 🇸🇦 (@ActuSPL) January 2, 2026