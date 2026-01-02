Luis Javier Suárez empezó el año celebrando: vea su gol con Sporting Lisboa vs. Gil Vicente

Publicidad
Luis Javier Suárez sigue fino con el gol. Este viernes 2 de enero, en el marco del juego entre Gil Vicente y Sporting Lisboa, por la fecha 17 de la Liga de Portugal, volvió a reportarse en el marcador, anotando el 0-1, en el estadio Ciudad de Barcelos.
Todo ocurrió al minuto 44, cuando marcó una diagonal que nadie vio venir, sorprendiendo a los defensas rivales y quedando solo en el área. Eduardo Quaresma filtró el balón y, mano a mano con el arquero, el colombiano no perdonó.
Luis Javier Suárez great run and touch!— Goals Xtra (@GoalsXtra) January 2, 2026
Liga Portugal | 🇵🇹 Gil Vicente 0-1 Sporting CPpic.twitter.com/ZCzBik1zmY
