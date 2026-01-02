Luis Javier Suárez empezó el año celebrando: vea su gol con Sporting Lisboa vs. Gil Vicente

Luis Javier Suárez sigue fino con el gol. Este viernes 2 de enero, en el marco del juego entre Gil Vicente y Sporting Lisboa, por la fecha 17 de la Liga de Portugal, volvió a reportarse en el marcador, anotando el 0-1, en el estadio Ciudad de Barcelos.

Todo ocurrió al minuto 44, cuando marcó una diagonal que nadie vio venir, sorprendiendo a los defensas rivales y quedando solo en el área. Eduardo Quaresma filtró el balón y, mano a mano con el arquero, el colombiano no perdonó.

Luis Javier Suárez, delantero colombiano, celebra uno de sus goles con Sporting Lisboa AFP

Vea el gol de Luis Javier Suárez, en Gil Vicente vs. Sporting Lisboa, por la Liga de Portugal

Luis Javier Suárez great run and touch!



Liga Portugal | 🇵🇹 Gil Vicente 0-1 Sporting CPpic.twitter.com/ZCzBik1zmY — Goals Xtra (@GoalsXtra) January 2, 2026