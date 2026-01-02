América y el emotivo video para despedir a una de sus figuras; “te consagraste bicampeón”

El final del 2025 y el inicio del 2026 ha traído movimientos en los planteles del fútbol profesional colombiano, uno de ellos, el América de Cali. La institución ‘escalarta’ despidió con un emotivo video a una de sus figuras en el último tiempo, Luis Paz.

El centrocampista ya había dado esta noticia, la de su no continuidad, en el rojo del Valle del Cauca tras finalizar el juego contra Atlético Nacional, por la última jornada de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay II-2025.

Paz, de 37 años, disputó 200 partidos con la camiseta de la ‘mechita’, prenda que siempre quiso vestir y lucir desde que era un niño.

🇦🇹 Jugaste cada partido con el amor de quien anheló defender nuestra camiseta desde niño…✨



🏆🏆 Durante siete años cumpliste tu sueño y, tras disputar más de 200 partidos y consagrarte Bicampeón, te despides como jugador profesional. ¡Gracias por tanto, Lucho querido! 🫁❤️‍🔥 pic.twitter.com/02cM0UmEmr — América de Cali (@AmericadeCali) January 1, 2026

En el corto video divulgado por América en sus distintas plataformas digitales se observó a un Paz muy emocional, rememorando con palabras lo que significó para él integrar el equipo de sus amores.



“En un momento se lo dije a mi papá, y aquí, cuando recién llegué, dije: ‘Sí, voy a hacer todo lo posible por quedarme aquí hasta que me retire’. Y (se rio) Lo dije en su momento así por, por lo que amo esta institución y ahora uno ve que va cumpliendo todo eso”, se le escuchó decir a Paz en el clip.

Publicidad

Y agregó: “Poder hacer parte de la historia de este equipo, que lo amo desde chiquito, siempre he sido hincha, en mi casa todo el mundo es hincha. Entonces, es algo que de pronto asimilaré después. Por ahora, seguirlo disfrutando y seguir haciendo parte de esa historia”.

En la misma publicación, el América escribió unas sentidas palabras para el nacido en Bogotá, pero que se crió en Puerto Tejada y que le dijo adiós al fútbol profesional.

Publicidad

"Jugaste cada partido con el amor de quien anheló defender nuestra camiseta desde niño. Durante siete años cumpliste tu sueño y, tras disputar más de 200 partidos y consagrarte bicampeón, te despides como jugador profesional. ¡Gracias por tanto, Lucho querido!", expresó la institución.

Además de jugar en América, Luis Paz vistió las camisetas del Deportes Tolima, Quindío y Centauros FC, acumulando más de 600 partidos oficiales. Con el 'vinotinto y oro' logró el título de Liga I-2018 y con los 'escarlatas' levantó dos Ligas: 2019-II y 2020.

Luis Paz, jugador del América. Dimayor

Hay que precisar que hasta el momento el América no ha anunciado refuerzos para lo que será el 2026, que incluye participación desde la primera ronda de clasificación en la Copa Sudamericana. En dicha fase se enfrentarán a partido único con Atlético Bucaramanga.