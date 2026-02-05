Síguenos en:
Miguel Borja ya se 'estrenó' con su nuevo club; vea el golazo contra Al Nasr

Miguel Borja ya se 'estrenó' con su nuevo club; vea el golazo contra Al Nasr

El delantero colombiano empezó a demostrar porqué ficharon por él y, este jueves, inició su historia goleadora con Al Wasl, que igualó 1-1 frente a Al-Nasr, por Liga.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 5 de feb, 2026
Miguel Borja festejando anotación con Al Wasl, por la liga de Emiratos Árabes.
Foto: X de @AlWaslSC.

