Miguel Borja ya se 'estrenó' con su nuevo club; vea el golazo contra Al Nasr

Este jueves 5 de febrero, Al Wasl enfrentó a Al Nasr por el duelo, correspondiente a la jornada 15 de la Liga en los Emiratos Árabes Unidos.

Y es que, con el resultado abajo de manera parcial, el que 'sacó la casta' fue Miguel Ángel Borja, demostrando porqué lo ficharon en su nuevo equipo.

Con un impresionante remate de cabeza, el atacante cordobés clavó la pelota en el pórtico contrario y selló el 1-1 final del partido.

Vea el golazo de Miguel Ángel Borja HOY:

الصفقة الجديدة تسجل حضورها ✨



بورخا يضع بصمته ويسجل هدف التعادل في الديربي ويعيد الوصل للمباراة #النصر_الوصل #أبوظبي_الرياضية 1⃣ | #دوري_أدنوك_للمحترفين ⚽️ pic.twitter.com/FwZ0N0pGYn — ADSportsTV (@ADSportsTV) February 5, 2026