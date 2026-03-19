"Lo de Luis Díaz en Bayern Múnich no es gratis; es porque es serio, disciplinado y centrado"

El presente de Luis Díaz con Bayern Múnich es extraordinario. El de Barrancas, en la Guajira, aporta fútbol exquísito, goles, asistencias y más en la escuadra que es dirigida por Vincent Kompany. El número '14', en su primera temporada con el elenco 'teutón' está rompiendo récords, y a raíz de sus excelentes números y presentaciones en cancha, en la prensa deportiva de Alemania, varias figuras del pasado del club y sus compañeros de equipo, no han parado de retribuirle con elogios a ese buen momento.

Precisamente, en Gol Caracol hablamos en exclusiva con Adolfo 'Tren' Valencia, quien sabe lo que es portar la camiseta del Bayern, institución en la que militó entre 1993/1994. El otrora destacado atacante de la Selección Colombia resaltó el compromiso del jugador, lo serio y centrado que es y apuntó a que esos son puntos clave para su éxito en el club alemán.

¿Qué nos puede decir de la actualidad de Luis Díaz en Bayern Munich?

"En primer lugar es una muy buena persona, segundo, es muy profesional; sabía a qué juega el Bayern. Cuando él sale del Liverpool, que el Bayern le da la oportunidad de comprarlo, él por agradecimiento lo que hizo fue dar lo mejor de él. Llegó a una muy buena institución, que conocí, que jugué y lo viví. Los directivos son muy serios, son muy buenas personas. Los mismos jugadores están muy bien rodeados, y allá siempre, cuando al jugador le esté yendo viendo bien, la afición lo va a querer. Ustedes escucharon cuando hizo ese golazo. Eso todo hace parte de que es un jugador serio, que está muy centrado, que sabe lo que quiere, que se está preparando para llegar muy bien al Mundial, y esperemos de que siga así con esas mismas condiciones, con esa misma disciplina, para que podamos aprovechar todos nosotros los colombianos".



Luis Díaz está haciendo una gran campaña con Bayern Múnich. Getty

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A raíz de ese buen presente de Luis Díaz, ¿se puede decir que es el mejor jugador colombiano que ha pasado por la Bundesliga?

"Ahora, actualmente sí. Todos sabemos todo lo que Luis Díaz está dando, porque es una persona que ha madurado y ya es un tipo que está en los jugadores 'top' de Europa. Con todo lo que está mostrando en el día a día en sus competencias, nosotros todos los colombianos estamos muy contentos, porque de verdad, nos está representando bastante bien".

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¿Qué destaca de este Luis Díaz, de este presente?

"Destaco la tranquilidad, la frialdad, el juego. Es un jugador que está jugando con balón y sin balón, marca cuando tiene que marcar; cuando le quedan las opciones la mete. Se ha ganado un cariño hermoso de todos sus compañeros, trabaja para el equipo, y así es que tiene que ser un jugador para ser completo. Ayudar y que también que le ayuden. Además, que se entiende muy bien con este delantero (Harry Kane), y entonces en la parte de arriba hay unos buenos conceptos de él. Eso motiva a que los compañeros trabajen para él y que él también, trabaje en equipo".

Luis Díaz es gran figura en Bayern Múnich. Getty

¿Qué decirle a a esa gente que que dice que jugar en Alemania no es tan complicado como hacerlo en ligas como España o la de Inglaterra?

"Lo que pasa es que son ligas muy diferentes. El fútbol alemán es un fútbol donde hay que ser muy atlético, donde uno se tiene que cuidar mucho, descansar mucho, porque el trabajo que se hace allá físico es bastante fuerte. Entonces, para uno tener una condición física-atlética y poder tener un buen rendimiento, tiene uno que ser disciplinado. Y uno haciendo esas esas dos-tres cosas, siempre vas a tener un óptimo rendimiento para estar bien. Eso es lo que yo veo hoy día. Yo hoy día no escucho bulla, no escucho queja de él. Es un tipo muy de su casa, lo poquito que él muestra. Pues es obvio, que cuando tiene que divertirse, se divierte; pero se divierte sanamente".

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¿En qué debe mejorar Luis Díaz en su fútbol para ser candidato al Balón de Oro?

"El jugador de fútbol siempre mejora en el día a día. Tiene que trabajar un poquito más la definición, porque a veces tiene dos o tres opciones, que a veces hace una; debería hacer tres, pero él es consciente de que lo que está haciendo bien. Y todos los colombianos estamos muy orgullosos de él. Es un jugador que siempre se muestra, que siempre quiere dar lo mejor; que quiere representarnos bien a todos los colombianos. Eso significa orgullo de una persona por lo que hace, y él está haciendo algo que le gusta, que quiere; que él ama, que es jugar al fútbol; entonces las otras cosas ya llegan con la bendición de Dios".