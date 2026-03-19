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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / "Lo de Luis Díaz en Bayern Múnich no es gratis; es porque es serio, disciplinado y centrado"
Exclusivo

"Lo de Luis Díaz en Bayern Múnich no es gratis; es porque es serio, disciplinado y centrado"

En Gol Caracol consultamos a un viejo jugador que tuvo experiencia en el fútbol europeo y que destacó el talento y carácter de Luis Díaz en el terreno de juego y su personalidad más allá de las canchas.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 19 de mar, 2026
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Luis Díaz es gran figura en el Bayern Múnich de Alemania.
Luis Díaz es gran figura en el Bayern Múnich de Alemania.
Getty

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