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Gol Caracol  / Cristiano Ronaldo y la impensada reacción ante adiós de Messi de Selección Argentina; "respeto"

Cristiano Ronaldo y la impensada reacción ante adiós de Messi de Selección Argentina; "respeto"

Con el paso de las horas y debido a lo impactante de la noticia de la despedida de Lionel Messi; en redes sociales el que dijo presente este miércoles fue Cristiano Ronaldo.

Por: EFE
Actualizado: 7 de oct, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Cristiano Ronaldo y Lionel Messi en la gala de The Best
Cristiano Ronaldo y Lionel Messi en la gala de The Best
AFP

El futbolista portugués Cristiano Ronaldo reaccionó este miércoles al mensaje de despedida que Lionel Messi publicó en redes sociales y expresó su "respeto" por todo lo que el argentino ha logrado con la selección de su país, de la que se despidió el martes en un amistoso contra la de Benín.

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"Ayer fue mi último partido y ya extraño vestir la celeste y blanca. Sé que estoy tomando la decisión correcta”, escribió Messi en su cuenta de Instagram, donde repasó un camino que, según dijo, estuvo "lleno de alegrías y también de algunas tristezas", pero por el que consideró que "valió la pena cada paso".

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Muchas han sido las reacciones a su despedida después de 208 partidos y 126 goles y convertirse en el jugador con más partidos y más goles de la Albiceleste.

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Su gran rival durante su carrera, el portugués Cristiano Ronaldo también se sumó a estos mensajes de despedida: "Leo, tantos años defendiendo a tu país y una historia que quedará para siempre. Todo mi respeto por lo que has logrado con Argentina. Un abrazo", escribió el delantero en las respuestas de la publicación.

Los dos delanteros más reconocidos de su generación se han enfrentado un total de 36 veces en total con sus clubes y selecciones naciones, donde Messi se llevó 16 victorias frente a las 11 de Ronaldo. En los duelos oficiales, el luso marcó 21 goles y el argentino 22.

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