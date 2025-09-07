Cristiano Ronaldo y su bonito gesto frente a Armenia; el protagonista fue un niño

Cristiano Ronaldo no para de sorprender al mundo del futbol. El portugués anotó un doblete en la victoria 5-0 de su selección de Portugal frente a Armenia en un partido válido por las eliminatorias al Mundial del próximo año. Pero, eso no fue lo único por lo que el delantero dio de qué hablar.

El atacante de 40 años en la previa al pitazo inicial tuvo un noble gesto con un pequeño, que es resaltado por los fanáticos del futbol. En medio de la entonación de los himnos 'el bicho' abrazó y pasó un rato con el niño, quien estaba muy nervioso por conocerlo. Incluso, para Cristiano, él ya es su nuevo amigo, como lo dijo en su cuenta de X.

"Ayer hice un nuevo amigo. Agradecido por el amor y el apoyo todos los días ¡y espero que todos puedan seguir sus sueños!", fue lo que dijo la estrella en su publicación.



Publicación de Cristiano Ronaldo en X

I made a new friend yesterday 😁 Grateful for the love and support every single day and I hope everyone gets to follow their dreams! pic.twitter.com/0fgCYdz9wA — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) September 7, 2025

El portugués se dejó ver muy sonriente en compañía del niño, demostrando de esta manera que siempre está ahí para sus seguidores, en especial para los más pequeños.

Con los dos goles de ayer Ronaldo suma 140 goles con su selección y 940 goles en total, que lo acercan aún más a la marca de 1.000 goles que busca el jugador del Al Nassr. El delantero comando a su país en la obtención del título de Nations League el pasado mes de junio, y ahora intentara disputar su sexto mundial, con el que buscara levantar el trofeo para cerrar en lo más alto su carrera futbolística.

Además, con el doblete de este sábado, Cristiano siguió ampliando su récord histórico como máximo goleador en selecciones, y acumuló 38 goles en eliminatorias mundialistas, superando a Lionel Messi (36) y quedando a apenas un tanto del récord absoluto que ostenta Carlos Ruiz con 39.

Cristiano Ronaldo, en el partido frente a Armenia Foto: AFP

Cristiano ha disputado 22 partidos en los Mundiales, en los que ha anotado ocho goles y ha dado dos asistencias, sin embargo, guarda un mal recuerdo de su experiencia en Qatar 2022, donde tuvo algunos desentendidos con el técnico Fernando Santos, que lo privó de ser titular en los partidos de octavos de final frente a Suiza y cuartos de final contra Marruecos, dejándole su lugar al delantero Goncalo Ramos.

Por lo tanto, 'el bicho' va con ganas de mostrar un gran desempeño en Estados Unidos, Canadá y México, para agrandar aún más su leyenda, probar que la edad solo está en la mente, y que él es capaz de ser una de las figuras de la cita orbital sin mayor problema.