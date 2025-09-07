Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
DAYRO MORENO
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Cristiano Ronaldo y su bonito gesto frente a Armenia; el protagonista fue un niño

Cristiano Ronaldo y su bonito gesto frente a Armenia; el protagonista fue un niño

Antes del inicio del juego entre la selección de Portugal y la selección de Armenia, el astro portugués Cristiano Ronaldo protagonizó un momento especial con un niño en medio de los himnos.