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Gol Caracol  / Cristiano Ronaldo y un paso más a los mil goles; anotó en triunfo 4-0 de Al Nassr vs Al Wasl

Cristiano Ronaldo y un paso más a los mil goles; anotó en triunfo 4-0 de Al Nassr vs Al Wasl

El astro portugués Cristiano Ronaldo llegó a su gol número 969, este domingo, tras marcar en la victoria de su equipo en los cuartos de final de la Liga de Campeones asiática 2.

Por: EFE
Actualizado: 19 de abr, 2026
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Cristiano Ronaldo estrella del fútbol
Cristiano Ronaldo
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