Cristiano Ronaldo y un paso más a los mil goles; anotó en triunfo 4-0 de Al Nassr vs Al Wasl

El portugués Cristiano Ronaldo abrió el camino de la goleada del Al Nassr ante el Al Wasl (0-4) con su diana 969, que le sitúa a 31 de las mil en su carrera, y su equipo avanzó a las semifinales de la Liga de Campeones de Asia 2.

El vigésimo sexto gol del exjugador del Real Madrid en lo que va de temporada llegó a los once minutos, cuando desde el punto de penalti llevó a la red un centro desde la derecha de Nawaf Boushal.

A partir de ese momento el Al Nassr se mostró superior a su rival. Íñigo Martínez, quien fue jugador del FC Barcelona fue el encargado de realizar el segundo, en el minuto 24, a pase de Joao Felix, que también asistió a Abdulelah Al Amri, dos más tarde, que sentenció el partido. El cuarto tanto del compromiso que daría el selló de la goleada visitante lo firmó el senegalés Sadio Mané a pase de Abdullah El Hamdan.

Cristiano Ronaldo quiere llegar a 1.000 goles - Foto: Al Nassr Oficial

De está manera, el equipo del 'bicho', el Al Nassr alcanzó así las semifinales de la Liga de Campeones de Asia 2 y jugará contra el ganador del choque entre el Al Ahli Doha y el Al Hussein.