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Gol Caracol  / Cómo quedó la tabla de posiciones de la Premier League 2025-26, tras Manchester City 2-1 Arsenal

Cómo quedó la tabla de posiciones de la Premier League 2025-26, tras Manchester City 2-1 Arsenal

Este domingo, Manchester City venció al Arsenal y la lucha por el título en el fútbol inglés está más viva que nunca. Acá todos los detalles.

Por: EFE
Actualizado: 19 de abr, 2026
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Manchester City vs. Arsenal - Premier League 2025-26.
Manchester City vs. Arsenal - Premier League 2025-26
Getty Images.

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