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Gol Caracol  / El Bayern Múnich, de Luis Díaz, y su hegemonia en Alemania; llegó a su título 35 de la Bundesliga

El Bayern Múnich, de Luis Díaz, y su hegemonia en Alemania; llegó a su título 35 de la Bundesliga

Este domingo el Bayern Múnich consiguió su trofeo 35 en la historia de la Liga de Alemania, y de paso la número 13 de las últimas 14 que ha disputado. Inalcanzables en el palmarés.

Por: EFE
Actualizado: 19 de abr, 2026
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Luis Díaz Bayern Múnich
Luis Díaz celebra en el Bayern Múnich - Foto:
AFP

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