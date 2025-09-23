Criticó a Luis Díaz al llegar a Bayern Múnich y ahora es viral por su novia 38 años menor que él

Lothar Matthäus, leyenda de la Selección de Alemania y del Bayern Múnich, fue uno de los primeros personajes que criticaron la contratación de Luis Díaz en el equipo bávaro y ahora, tiempo después de sus opiniones, ahora pasó a ser foco de atención y motivo de comentarios después de haber estado en la gala del 'Balón de Oro'. En París, el otrora talentoso futbolista se llevó las miradas, pero no por su mera presencia, sino por la compañía que tuvo.

Y es que Matthäus se convirtió en personaje de primer nivel en el evento al haber asistido junto a Theresa Sommer, una modelo alemana de 26 años, quien lució elegante y con un atuendo bastante llamativo. Lo particular del caso es que el campeón del mundo con el seleccionado teutón tiene 64 años y ya tiene varias sonadas relaciones sentimentales a cuestas.

"La leyenda alemana, campeón del mundo con su selección y multicampeón con sus clubes, volvió a apostar por el amor tras atravesar cinco divorcios", encabezó su titular el diario 'Perfil', de Argentina.

Lothar Matthäus, exfutbolista alemán, junto a su novia en la gala del Balón de Oro 2025 AFP

Ya antes, en su país, Matthäus y Sommer se habían dejado ver en eventos deportivos, algunos de ellos con la Selección de Alemania jugando en la Copa de Naciones, y arribando a lujosos restaurantes, en autos de alta gama. Esa situación avivó los rumores de la relación sentimental, que ahora se confirmaron luego de la entrega del 'Balón de Oro'.

Mientras tanto, el diario inglés 'The Sun' apuntó que "la pareja se conoció a principios de año y fueron vistos juntos por primera vez en una estación de esquí austriaca en abril. Cuando los medios alemanes le preguntaron, el exjugador y ahora analista de fútbol en canales internacionales dijo que “vinimos a esquiar y el resto es un asunto privado”.

Lothar Matthäus ha tenido relaciones con mujeres como Silvia, Lolita Moreno, Marijana Colic, Kristina Liliana Chudinova y con Anastasia Klimko, con las que duro entre diez y dos años como máximo.