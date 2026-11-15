Croacia 'respiró' al final; venció 2-1 a República Checa con un gol al último minuto

Lovro Majer rescató a Croacia con un gol en el minuto 87, apenas dos después de que Adam Hlozek igualara para República Checa el tanto inicial de Ivan Perisic, y otorgó la victoria (2-1) a la selección balcánica, que dominó el encuentro, desperdició numerosas ocasiones y se vio obligada a resolver en un desenlace frenético que no evitó la promoción por la permanencia en la Liga A de Naciones.

Croacia y República Checa llegaron a la última jornada con la obligación de mirar hacia abajo. España e Inglaterra se reservaron las dos primeras posiciones del grupo y a los dos supervivientes les quedaba la disputa por el tercer puesto, una plaza que ofrecía un horizonte más amable en la lucha por conservar su sitio entre las mejores selecciones del continente.

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Croacia asumió el mando desde el principio. Slaven Bilic introdujo cuatro novedades respecto al equipo que perdió en Wembley contra Inglaterra (2-1): Caleta-Car, Modric, Perisic y Beljo ocuparon los puestos de Smolcic, Misic, Vlasic y Matanovic. El regreso del capitán, suplente en Londres, devolvió al centro del campo a su dueño histórico.

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A sus 41 años, Modric sigue administrando el fútbol con eficacia. Quizá disputó uno de sus últimos encuentros con Croacia, aunque todavía no ha anunciado la despedida. El capitán, que decidió prolongar su carrera internacional después del Mundial, se comportó como si el tiempo no fuera con él: atento a las coberturas, generoso en las ayudas, acertado en el robo de balón y consistente en el reparto.



A su lado, Kovacic aportó recorrido y Perisic se encargó de poner la insistencia. Fue precisamente el extremo quien abrió el marcador después de que Croacia escapara de la presión adelantada de sus rivales. Kovacic arrancó por la izquierda, Beljo superó en carrera a Zima y encontró la llegada desde atrás de Perisic, que resolvió sin contemplaciones ante Kinsky.

República Checa dejó entrever la mano de Santi Denia, pero también sus limitaciones. Más ordenada y mejor organizada, mostró síntomas de una reconstrucción todavía incompleta. Le falta un futbolista capaz de cambiar el ritmo de los partidos, alguien alrededor de quien levantar un nuevo proyecto. El trabajo colectivo mejoró, pero la amenaza ofensiva resultó prácticamente inexistente.

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Croacia, cómoda con el balón, apenas encontró oposición. Pudo ampliar su ventaja antes del descanso, cuando un saque de esquina de Modric desembocó en un remate de tacón de Beljo que Kinsky despejó con apuros. El rechace cayó a Gvardiol, que fusiló a bocajarro, pero volvió a encontrarse con el guardameta checo.

El descanso no alteró el paisaje. Beljo remató fuera y Sucic culminó un contragolpe con un disparo al lateral de la red. Después, una pared entre Kovacic y Sucic permitió al primero penetrar en el área, aunque tampoco consiguió superar a Kinsky.

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El guardameta sostuvo a República Checa con dos intervenciones más, primero ante un disparo raso de Modric desde fuera del área y después frente a Matanovic, que tampoco logró batirlo dentro del área.

Tanto perdonó Croacia que terminó por encontrar el castigo. Hlozek igualó el marcador a cinco minutos del final y amenazó con convertir el dominio balcánico en frustración. Pero Majer respondió de inmediato: se abrió espacio dentro del área y ajustó un derechazo a la base del poste para devolver la ventaja a su selección.

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Croacia aseguró la tercera posición, pero no pudo escapar de la promoción por la permanencia. Sus únicos triunfos llegaron contra República Checa, resultados que no computan en la clasificación de los mejores terceros, por lo que terminará con cero puntos en esa comparación. Alemania y Grecia, aspirantes a la tercera plaza del grupo 2, ya suman más, como también Italia en el grupo 1. Croacia ganó el partido, pero no consiguió cambiar un destino que ya estaba sellado.-´```-........c mbtln b'09o

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