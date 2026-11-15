"Es jerarquía pura"; el contundente elogio del DT de Boca Juniors al nivel de Álvaro Montero

Álvaro Montero firmó una nueva presentación estelar bajo los tres palos de Boca Juniors. El arquero colombiano se erigió como pilar fundamental en la goleada 3-0 sobre Banfield el sábado anterior, victoria que instaló al 'xeneize' en el duelo decisivo por el título de la Copa Argentina 2026.

Las oportunas respuestas de Montero Perales en el inicio del compromiso en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, evitaron que el 'taladro' tomara la delantera en el marcador. Y con el pórtico resguardado por el guajiro, la efectividad del 'azul y oro' apareció mediante las conquistas de Santiago Ascacíbar, su compatriota Sebastián Villa y Leandro Lozano, sellando la cita definitiva por el trofeo frente a Platense.

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Así las cosas, la brillante actuación del guardameta de 31 años —ausente de la convocatoria de la Selección Colombia para la presente jornada de fecha FIFA — fue elogiada por su entrenador Rodolfo Arruabarrena en rueda de prensa posterior.

Álvaro Montero, arquero colombiano de Boca Juniors Boca Juniors Oficial

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"Álvaro viene a un club muy importante, lleva una adaptación, pero lo ha hecho bien desde el principio. Es jerarquía, es un arquero de Selección, nos transmite esa seguridad. Está bien y el grupo se siente respaldado en cuanto a sus rendimientos”, aseveró el 'Vasco', quien resaltó que la disputa por la titularidad con Javier García y Leandro Brey ha sido clave para elevar el nivel del mundialista con la 'tricolor'.



Con este sólido rendimiento bajo el pórtico, el guardameta oriundo de El Molino afianza su lugar indiscutible en el esquema boquense y aguarda por el duelo definitivo contra Platense. Para el 'xeneize', la gran final de la Copa Argentina representa la oportunidad de cerrar el 2026 levantando un título, respaldados por la seguridad que su arquero transmite desde el fondo.

Además, hay que precisar que Boca Juniors jugará la final de la Copa Sudamericana frente al Atlético Mineiro, pactada para el sábado 21de noviembre en el renovado estadio Metropolitano Roberto Meléndez en Barranquilla. El balón para esta definición rodará a las 5:30 de la tarde en nuestro país.