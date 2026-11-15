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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Comenzó la reestructuración en Llaneros; tres jugadores salen del equipo para 2027

Comenzó la reestructuración en Llaneros; tres jugadores salen del equipo para 2027

En un comunicado emitido este domingo, Llaneros dio a conocer las primeras modificaciones en su plantilla, oficializando la partida de tres elementos que finalizaron su etapa en el club.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 15 de nov, 2026
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La formación titular de Llaneros vs. Junior de Barranquilla por la fecha 17 de la Liga BetPlay II-2026.
La formación titular de Llaneros vs. Junior de Barranquilla por la fecha 17 de la Liga BetPlay II-2026.
Foto oficial de Llaneros

Llaneros oficializó las primeras decisiones con respecto a la estructuración de su proyecto deportivo para el 2027. Mediante un comunicado publicado este domingo 15 de noviembre, el conjunto del Meta confirmó los primeros movimientos en su nómina profesional con la desvinculación de tres futbolistas.

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Los jugadores que no continuarán en la institución son Howell Mena, Jimmy Medranda y Brandon Chury, en una decisión que responde a la planificación estratégica del club para el próximo año. Según precisó Llaneros, las salidas de Mena y Medranda se dieron al concluir sus contratos, mientras que el vínculo con Chury finalizó por mutuo acuerdo.

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Además, en el escrito, el club de Villavicencio agradeció la entrega y el profesionalismo de los tres deportistas, deseándoles éxitos en sus próximos retos deportivos.

Llaneros se impuso a Junior en partido por la fecha 17 de la Liga BetPlay II-2026.
Llaneros se impuso a Junior en partido por la fecha 17 de la Liga BetPlay II-2026.
Foto: AFP

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Asimismo, estas determinaciones abren paso a la reestructuración del plantel con la que se busca edificar un proyecto sostenible, competitivo y sólido, de acuerdo con lo expuesto en el comunicado. El objetivo de la escuadra de la 'Media Colombia' es robustecer la base existente para encarar las desafíos del fútbol colombiano, preservando la identidad de la institución y enalteciendo el nombre de Villavicencio y del departamento del Meta.

Finalmente, Llaneros le dedicó unas palabras a su afición para valorar el apoyo recibido durante la Liga BetPlay II-2026 y reafirmar su propósito de estructurar un plantel competitivo en la primera división. A su vez, informó que en el transcurso de las próximas semanas, la dirigencia dará a conocer los nombres de los nuevos refuerzos que integrarán la plantilla de cara al 2027.

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Acá el comunicado de Llaneros:

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¿Cómo le fue a Llaneros en la Liga BetPlay II-2026?

Los de la 'media Colombia' cerraron su participación en la fase del 'todos contra todos' de la Liga BetPlay II-2026 ubicados en la casilla 12 de la tabla de posiciones con 24 puntos. A lo largo de las 19 jornadas, Llaneros registró un balance de 7 victorias, 3 empates y 9 derrotas, con 21 goles a favor y 24 en contra.

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La escuadra metense despidió el campeonato este fin de semana firmando un empate 0-0 contra Boyacá Chicó en el estadio Bello Horizonte-Rey Pelé.

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