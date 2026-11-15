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Gol Caracol  / La confesión de Thomas Tuchel, luego de vencer a España; “media hora en inferioridad se hace eterna”

La confesión de Thomas Tuchel, luego de vencer a España; “media hora en inferioridad se hace eterna”

Thomas Tuchel celebró la victoria 2-3 de Inglaterra frente a España en Liga de Naciones, pero no ocultó el sufrimiento que vivió su equipo en la recta final con un hombre menos desde el minuto 63.

Por: EFE
Actualizado: 15 de nov, 2026
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Thomas Tuchel, DT de la Selección de Inglaterra.
Thomas Tuchel, DT de la Selección de Inglaterra.
Foto: AFP

Thomas Tuchel, seleccionador de Inglaterra, expresó este domingo, tras la victoria contra España en la Liga de Naciones en el Metropolitano, que “treinta minutos contra los campeones del mundo” con diez jugadores, por la expulsión de Elliot Anderson y con 1-3 a favor, “parecen tres horas” y dijo que es un triunfo “muy especial”.

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“Estamos contentos de lo bien que hemos jugado durante 60, 65 minutos. Nos hemos podido poner 0-3. Pero la tarjeta roja y el penalti han cambiado el partido. Treinta minutos contra España con diez parecen tres horas, pero sabemos perfectamente lo bien que lo hemos hecho. Nos quedamos con eso. Es lo que queríamos demostrar”, remarcó.

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“Es una victoria significativa y merecida”, insistió el técnico, que admitió que “ha habido momentos difíciles al final” en inferioridad numérica, repasó que sus jugadores estaban exhaustos tras el encuentro y expresó que todos se sienten “muy bien”.

Inglaterra derrotó a España, por la fecha 6 de la Liga de Naciones 2026
Inglaterra derrotó a España, por la fecha 6 de la Liga de Naciones 2026
AFP

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“Dadas las circunstancias, la presión, la calidad de España, donde jugábamos y contra quién jugábamos, que llevaban 44 partidos sin perder, teniendo todo eso en cuenta, en este ambiente creo que ha sido una actuación muy completa y la mejor hasta el momento desde que estoy al frente de la selección”, expuso el técnico en rueda de prensa.

También admitió que es una victoria “muy especial” con todo el tiempo que llevaba sin perder España. “Eso demuestra lo difícil que es ganar a España y es lo que hace que estemos todavía más orgullosos de nuestra actuación. No queremos parar, ya que hemos llegado a esta manera de jugar. Es como queremos jugar”, afirmó.

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Tuchel apuntó que “no” ha hecho “nada extraordinario”. “Sólo hemos animado a los jugadores que era éste el momento en que queríamos demostrar quienes somos, qué tipo de equipo somos, superar nuestros límites y ver hasta dónde podemos llegar. Era el momento perfecto para demostrarlo. Estoy muy orgulloso de mis jugadores”, afirmó.

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También consideró que, con los cambios que hizo, como sustituir a Harry Kane y Jude Bellingham, de haber sufrido un empate o una derrota al final en inferioridad numérica “por supuesto” que se habrían criticado tales decisiones en Inglaterra.

Thomas Tuchel, DT de la Selección de Inglaterra.
Thomas Tuchel, DT de la Selección de Inglaterra.
Foto: AFP

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“Siempre es culpa del entrenador si salen mal las cosas. Hemos defendido 4-4-1. Lo difícil no era solo la tarjeta roja, sino la roja más el gol en contra. Eso cambia totalmente el partido. Teníamos 30 minutos contra el campeón del mundo que parecen tres horas. Atacaban en oleadas. Harry había jugado 75 minutos, Jude había jugado 82 y necesitábamos piernas frescas al final”, valoró.

Tuchel, que resaltó el partido de James Trafford más allá de la “doble parada del final”, mantuvo una conversación “amistosa” con Luis de la Fuente y manifestó su “respeto por él y su trabajo”.

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