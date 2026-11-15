Inglaterra terminó con el invicto de España en Liga de Naciones; adiós a 44 juegos sin perder

Inglaterra ganó 3-2 a España este domingo en el estadio Metropolitano para pasar a cuartos de la Liga de Naciones como líder del grupo A3, arrebatándole la primera plaza a la campeona mundial, que pasa segunda y ve cerrada su racha de 44 partidos oficiales sin perder.

Un gol de penal de Harry Kane (45') y otros dos de Ezri Konsa (53') y Ben White (57') acabaron con la racha de 44 partidos oficiales sin perder de la Roja, que estuvo cerca de remontar con los goles de Mikel Oyarzabal de penal (65') y de Nico Williams (75').

Publicidad

Inglaterra se tomó la revancha de Wembley (derrota 3-2) en el último partido de la fase de grupos del torneo continental, al que los dos equipos llegaban clasificados y en el que a España le hubiese bastado un empate para acabar líder de la llave.

Publicidad

La vuelta de Lamine Yamal a la Roja, tras perderse el partido contra la República Checa del jueves, no fue suficiente para superar a una Inglaterra, dominadora hasta la expulsión de Elliot Anderson (63').



Los locales se veían incapaces de superar la fuerte presión casi hombre a hombre de los visitantes que pudieron adelantarse mucho antes.

Jude Bellingham se encontró con Unai Simón en un remate a bocajarro y Martín Zubimendi cortó el siguiente disparo de Anthony Gordon (2).

Inglaterra derrotó a España, por la fecha 6 de la Liga de Naciones 2026 AFP

Publicidad

Kane no falla

España trataba de superar el ahogo con balones largos de Unai Simón en busca de los hombres de delante, pero con poco éxito.

La Roja fue poco a poco sacudiéndose la presión a medida que Inglaterra bajaba de intensidad, pero sin claridad frente a la portería contraria.

Publicidad

Media hora tardó España en lograr hacer un disparo a puerta lejano de Pedro Porro que se fue alto (27').

Por la derecha, Lamine Yamal rozó el gol con su típica jugada entrando en diagonal (36'), pero el primer tanto cayó del lado contrario.

Publicidad

Pau Cubarsí cortó con una falta en el área una internada de Kane y el árbitro no dudó en pitar la pena máxima que transformó el flamante Balón de Oro inglés (45').

El descanso no cambió nada y a la vuelta, Konsa aprovechó un error defensivo para rematar solo de cabeza un saque de córner (53') aumentando el desconcierto de España, que poco después volvía a sufrir otro golpe.

Publicidad

Bellingham recibió en la frontal prolongando para la entrada de White que fusiló a Unai Simón (63').

Harry Kane y Lamine Yamal se verán las caras en España vs Inglaterra por la Liga de Naciones AFP

Expulsión determinante

El partido se ponía muy cuesta arriba para la Roja hasta que Anderson cortó una internada en el área de Lamine Yamal castigada con penal y la roja directa para el inglés (63').

Publicidad

Mikel Oyarzabal transformó el penal (65') y el partido, que pasó a estar en las manos de la Roja, beneficiada por su superioridad numérica.

Un disparo a bocajarro de Fermín (73') fue el preludio de una carrera de Lamine Yamal, que dejó a su izquierda para la llegada del recién entrado en el campo Nico Williams que no falló (75').

Publicidad

Con un cuarto de hora por delante España siguió volcada sobre la portería inglesa sucediéndose las ocasiones de Yamal (80'), Marc Cucurella (81') y Aymeric Laporte en boca de gol (90+1').

Encerrada atrás, Inglaterra siguió aguantando las embestidas de los locales para acabar llevándose la victoria y el liderato de la llave.