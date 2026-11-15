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Gol Caracol  / El dardo de Jürgen Klopp a Infantino: "Pensé que tras Blatter no se podía ir peor, pero se logró"

El dardo de Jürgen Klopp a Infantino: "Pensé que tras Blatter no se podía ir peor, pero se logró"

El DT de Alemania, Jürgen Klopp, no se guardó nada al analizar el presente de la FIFA y lanzó una durísima crítica contra la gestión de Gianni Infantino. ¡Acá más de lo que dijo!

Por: AFP
Actualizado: 15 de nov, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Jürgen Klopp no se guardó nada sobre la gestión de Gianni Infantino al frente de la FIFA.
Jürgen Klopp no se guardó nada sobre la gestión de Gianni Infantino al frente de la FIFA.
Fotos: AFP

"Tendría mucho sentido". El seleccionador de Alemania, Jürgen Klopp, pidió el fin de la etapa de Gianni Infantino como presidente de la FIFA, al afirmar este domingo que "no pensaba que las cosas pudieran ir a peor después de Sepp Blatter".

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En una rueda de prensa en Berlín previa al duelo del lunes contra los Países Bajos en la Liga de Naciones, Klopp dijo que el próximo candidato debía tener los intereses del fútbol en el corazón.

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"Llevo muchos años siguiendo el fútbol. Hay personas que saben mucho más de esto que yo. Pero creo que ahora la mayoría coincide en que un cambio tendría mucho sentido", dijo Klopp.

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"No pensaba que las cosas pudieran ir a peor después de Sepp Blatter, pero alguien ha conseguido exactamente eso", añadió, haciendo rerefencia al anterior presidente de la FIFA.

Jürgen Klopp, DT de Alemania.
Jürgen Klopp, DT de Alemania.
Foto: AFP

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"En cuanto a Gianni Infantino, seguramente la próxima persona que llegue podrá hacer un mejor trabajo", continuó.

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Presidente de la FIFA desde 2016, el suizo ha sido objeto de duras críticas por varias decisiones y propuestas, incluida su idea de vender parte de los derechos comerciales del Mundial y la creación de un premio de la Paz para entregárselo al presidente estadounidense Donald Trump.

"Hay personas a las que realmente les importa el futuro del fútbol, gente que no se mueve por intereses económicos", añadió el antiguo técnico del Liverpool.

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"Si alguien así diera un paso al frente, si alguien así llegara a ser presidente, creo que sería una mejora significativa", insistió.

Infantino es el gran favorito en las elecciones que se celebrarán durante el congreso de la FIFA el 18 de marzo de 2027 en Rabat.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, ya palpita las elecciones
Gianni Infantino, presidente de la FIFA, ya palpita las elecciones
AFP

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Kozo Tashima, presidente de honor de la Federación Japonesa de Fútbol (JFA), se presentará contra Infantino.

Fue el segundo candidato en anunciar que desafiará al actual presidente, después del exdefensa suizo del Tottenham Ramon Vega.

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El plazo de presentación de las candidaturas finaliza el 18 de noviembre.

"Seguramente hay personas a las que les preocupa profundamente el futuro del fútbol y que no tienen intereses económicos en él", añadió Klopp.

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El alemán no se refirió a los candidatos, pero dijo: "He oído algo sobre Arsène Wenger. No sé si es verdad o mentira, pero es un buen hombre".

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