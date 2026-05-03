Cruda revelación sobre la muerte de Diego Maradona; "hubo un plan por intereses económicos"

Gianinna Maradona, hija de Diego Maradona, denunció que existió un "plan de fondo" para acabar con la vida de su padre motivado por intereses económicos de su equipo legal, el que "manejaba" a los profesionales de la salud acusados por la muerte del ídolo argentino.

"Yo creo que había un plan de fondo, y no me entra en la cabeza por qué lo hicieron", expresó Gianinna esta semana en una videoconferencia con un grupo de medios -entre ellos EFE- en coincidencia con la celebración del juicio que busca determinar responsabilidades por la muerte de su padre, acaecida el 25 de noviembre de 2020.

Si bien consideró que los siete acusados "son todos responsables" por el fallecimiento del astro, subrayó que el abogado y apoderado de su padre, Matías Morla, era quien "manejaba los hilos".

"Lo querían matar. El plan de Morla era que mi papá ya no esté más", añadió Gianinna, que denunció que el abogado tenía una motivación económica, centrada en el usufructo de las marcas comerciales del exfutbolista.



"Había negocios. Pensaban todo el tiempo en la parte económica y no pensaban en la salud de mi papá", subrayó.

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Gianinna puso como ejemplo de su teoría la decisión de exponer a su padre a situaciones que perjudicaron su salud, incluida una aparición pública poco antes de su muerte en la que lució una chaqueta de la petrolera YPF acordada por contrato.

Aquel día, en el que el astro cumplió 60 años, lo visitó temprano y, al encontrarlo débil e inestable, le propuso irse con ella.

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Según su relato, incluido en su declaración testimonial, su padre estiró los brazos y dijo "sí", pero la hija del 'Diez' fue desalojada por la policía -por instrucción de Morla- y no logró llevárselo.

Si bien el abogado no está imputado en este juicio, la Justicia argentina decidió esta semana elevar a juicio una causa paralela en la que se lo acusa de haber defraudado a los herederos de Maradona con la gestión de sus marcas comerciales.

Morla, junto a dos asistentes, una escribana, y dos de las hermanas del exfutbolista, está acusado de "haber defraudado los intereses de los herederos legítimos de Diego Maradona" por medio de una sociedad -a nombre suyo y de su cuñado- que administraba 246 marcas comerciales ligadas al ídolo argentino y valuadas en unos 100 millones de dólares.

Tras la muerte del astro, como parte del tramite sucesorio, se intimó a los dueños de la sociedad a ceder y transferir en forma inmediata la totalidad de las marcas a los herederos legítimos de Maradona -sus hijos Dalma, Gianinna, Jana, Diego Fernando y Diego Junior Maradona-, una disposición que Morla rechazó, antes de transferir la totalidad de las acciones a dos hermanas del exfutbolista.