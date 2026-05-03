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Gol Caracol  / Cruda revelación sobre la muerte de Diego Maradona; "hubo un plan por intereses económicos"

Cruda revelación sobre la muerte de Diego Maradona; "hubo un plan por intereses económicos"

Continúan las investigaciones sobre la búsqueda del principal responsable del fallecimiento del astro argentino, Diego Maradona, que ocurrió el 25 de noviembre de 2020.

Por: EFE
Actualizado: 3 de may, 2026
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Diego Maradona, exjugador argentino, que falleció en noviembre de 2020
Diego Maradona, exjugador argentino, que falleció en noviembre de 2020
AFP

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