"Cristiano Ronaldo no es un genio, como Lionel Messi, Diego Maradona o Ronaldo Nazario"

En el fútbol como en la vida las comparaciones siempre generan debate y polémica, sobre todo porque nunca unanimidad de conceptos y los gustos son diferentes. Año tras año hay una pregunta que siempre sale relucir en los espacios deportivo: ¿quién es el mejor jugador de la historia? De inmediato saltan muchos nombres dentro de los cuales destacan dos que han dominado en el último tiempo: Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

El astro portugués milita en el Al-Nassr de Arabia Saudita y va en búsqueda de un récord más en su carrera: convertirse en el único jugador en llegar a la cifra de mil goles. Siempre se ha hablado que Pelé sobrepasó ese registro, pero no es oficial ni mucho menos documentado.

Pese a tener una brillante carrera con paso en clubes como Manchester United, Real Madrid y Juventus, 'El Comandante' no termina de convencer incluso a algunos expertos. En el canal egipcio 'ON Sport', el exentrenador Fabio Capello dejó en claro porque el 'luso' no es de sus favoritos. "Cristiano es un gran goleador y un atleta increíble, pero no tiene el genio de Lionel Messi, Diego Maradona o Ronaldo Nazario. Ese genio que poseían los demás está ausente en Cristiano. No se le puede comparar con esos tres", sentenció.

Lo cierto es que Cristiano sigue activo y tiene en mente seguir haciendo historia, sobre a todo ahora con miras al Mundial de 2026.



Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, estrellas del fútbol mundial.

¿Quién es Fabio Capello?

Es uno de los entrenadores más exitosos y respetados en la historia del fútbol italiano y europeo. Nacido el 18 de junio de 1946 en Pieris, Italia, inició su carrera como técnico a finales de los años 80 y rápidamente se consolidó como un estratega pragmático, disciplinado y altamente competitivo.

Su etapa más brillante fue con el AC Milan (1991-1996), donde conquistó cuatro títulos de Serie A y la Champions League 1993-94, recordada por el contundente 4-0 al Barcelona en la final. Posteriormente dirigió al Real Madrid, con el que ganó dos Ligas de España (1996-97 y 2006-07), ambas en etapas distintas. En Italia también fue campeón con la Roma (Serie A 2000-01) y con la Juventus, aunque los títulos logrados con el club turinés en 2004-05 y 2005-06 fueron anulados por el escándalo de Calciopoli.

A nivel de selecciones, estuvo al frente de Inglaterra (2008-2012) y luego de Rusia (2012-2015), logrando buenos números en eliminatorias, aunque sin grandes resultados en torneos finales. Capello se caracterizó por equipos sólidos defensivamente, mentalidad ganadora y una gestión firme del vestuario.