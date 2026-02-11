Síguenos en:
"Cristiano Ronaldo no es un genio, como Lionel Messi, Diego Maradona o Ronaldo Nazario"

Un histórico entrenador de fútbol entró de nuevo en el debate sobre quién es el mejor jugador de la historia y le 'bajó la caña' a Cristiano Ronaldo.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 11 de feb, 2026
Cristiano Ronaldo, supera por 2 goles a Julián Quiñones en Arabia.jpg
Cristiano Ronaldo, acechado por goleador colombiano en Arabia.
Foto: Al Nassr.

