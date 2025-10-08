Cuáles son las selecciones ya clasificadas al Mundial 2026: ya van 18 equipos

La selección de Egipto volverá a disputar, ocho años después, la fase final de una Copa del Mundo, tras certificar este miércoles su clasificación para el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá al imponerse por 0-3 a Yibuti.

Un claro triunfo en el que jugó un papel fundamental el delantero Mohamed Salah, que tras perderse el pasado Mundial de Catar no estaba dispuesto a que los 'faraones' volviesen a quedarse fuera de la gran fiesta del fútbol mundial.



¿Cuántas selecciones ya clasificaron al Mundial de 2026?

Egipto se convirtió en la selección número 18 del mundo en conseguir su cupo al certamen orbital del próximo año en Estados Unidos, México y Canadá. Por eso, en Gol Caracol le recordamos los otros equipos que ya dicen presente para el torneo de la FIFA.

Las anfitrionas son Canadá, México y Estados Unidos. Por Asia ya están Australia, Irán, Uzbekistán, Jordania, República de Corea y Japón; por África se encuentran asegurados Marruecos, Túnez, Egipto, y en los próximos días podrían confirmarse más.

Por su parte, por Oceanía está Nueva Zelanda, y por Sudamérica ya se instalaron la Selección Colombia, Argentina, Ecuador, Paraguay, Uruguay.



Con eso ya son 18 cupos de los 48 del Mundial 2026, ya que faltan los de Europa que todavía están disputando las Eliminatorias para conocer quiénes estarán en la cita orbital del próximo año.

Selección Colombia, celebrando su clasificación al Mundial 2026 Foto: AFP

Publicidad

Así fue la clasificación de Egipto al Mundial 2026, de la mano de Mohamed Salah

Tal y como dejó claro el delantero del Liverpool a los catorce minutos al convertir, con su habitual contundencia, un buen pase en profundidad de Trezeguet en el 0-2, que dejó sentenciada la contienda apenas casi empezada.

Una circunstancia que no aplacó la voracidad de Salah que redondeó la victoria del conjunto egipcio a los 84 minutos al resolver con un magnifico toque de primeras (0-3) un pase en largo de Marwen Ateya.

Publicidad

Tres tantos que sirvieron para que Egipto contabilice el próximo verano su cuarta presencia en una fase final de la Copa del Mundo, tras participar en los Mundiales de Italia 1934 y 1990 y Rusia 2018, en la que los 'faraones' no lograron pasar de la fase de grupos.

Mohamed Salah, delantero egipcio, celebra un gol en las Eliminatorias AFP

Una cita mundialista en la que todavía no tiene asegurada su presencia Ghana, pese a afianzarse en la primera plaza del grupo I, tras golear este miércoles por 0-5 a la República Centroafricana.

Y es que el equipo ghanés, en el que jugó de inicio el centrocampista del Villarreal Thomas Partey, autor de uno de los tantos, necesitaba además de la victoria el tropiezo de Madagascar, que se impuso por 1-2 a Comores.