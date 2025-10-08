Síguenos en::
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Linda Caicedo tuvo una noche memorable en Champions League Femenina; 'MVP' con Real Madrid

No marcó gol con Real Madrid en la goleada 6-2 sobre la Roma, pero Linda Caicedo se reportó con tres asistencias, siendo la figura de la cancha en juego de la Champions League Femenina.

Por: AFP
Actualizado: 8 de oct, 2025
Editado por: Gol Caracol
Linda Caicedo (der.) junto a Caroline Weir en medio de un festejo de gol del Real Madrid en la Champions Femenina.
