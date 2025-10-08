Linda Caicedo tuvo una noche memorable en Champions League Femenina; 'MVP' con Real Madrid

Real Madrid entró este miércoles 8 de octubre en combate en la Champions League Femenina con una goleada 6-2 contra la Roma en la que brilló la colombiana Linda Caicedo, elegida como la Jugadora del Partido.

Los dobletes de Alba Redondo (6', 42') y de Caroline Weir (23', 60') y las dianas de Maelle Lakrar (53') y Eva Navarro (73') sirvieron para doblegar al club italiano, que llegó a empatar en dos ocasiones el partido gracias a los goles de Evelyne Viens (16') y Emilie Haavi (35').

Pese a no ver portería, la colombiana Linda Caicedo repartió tres asistencias y fue la mejor sobre el césped, actuación reconocida por la UEFA que la eligió como Jugadora del Partido por "haber influido en el juego con sus valiosas acciones creativas".

Un esfuerzo que tuvo consecuencias físicas en los isquios de la joven de 20 años, que no pudo disputar los minutos finales por lesión.



Linda Caicedo en Real Madrid vs As Roma en la Champions League Femenina.

El Real Madrid, que cayó en cuartos de final de la pasada edición contra el Arsenal que acabó proclamándose campeón, empieza así con buen pie en el nuevo formato, que se asimila al masculino, con un grupo único de 18 equipos y una primera fase de seis partidos.

Gracias a los tres puntos y a la amplia goleada, el Real Madrid ocupa provisionalmente la segunda posición, solo por detrás del FC Barcelona, que goleó el martes 6-0 al Bayern Múnich en su estreno.



Los números de Linda Caicedo en el compromiso

Según los números proporcionados por 'Sofascore', la figura de la Selección Colombia generó cinco pases clave, ganó dos duelos de seis disputados, tres tiros totales y una precisión del 86 por ciento en los pases. Por supuesto, a eso adicionarle las tres asistencias del compromiso. Su calificación fue de 8.4 en los 84 minutos que estuvo en el césped de juego del Alfredo Di Stéfano.

Linda Caicedo y sus números en Real Madrid vs As Roma por la Champions League Femenina

¿Cuándo vuelve a jugar Linda Caicedo con Real Madrid femenino?

El calendario indica que será este domingo 12 de octubre cuando visiten al Athletic Bilbao por la séptima jornada de la Liga F. El balón rodará en el Estadio de San Mamés a las 10:00 de la mañana en horario de Colombia. Las 'merengues' son quintas en la tabla general con 11 unidades.