Síguenos en::
Tendencias:
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / Neyser Villarreal puso de nuevo en ventaja a Colombia; vea el golazo contra Sudáfrica

Neyser Villarreal puso de nuevo en ventaja a Colombia; vea el golazo contra Sudáfrica

El delantero de Millonarios anotó un gol de gran factura en los octavos de final de la Copa del Mundo Sub-20, que se está disputando en Chile.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 8 de oct, 2025
Comparta en:
Neyser Villarreal fue convocado a la Selección Colombia Sub-20 para el Mundial de Chile 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad