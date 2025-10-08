Neyser Villarreal puso de nuevo en ventaja a Colombia; vea el golazo contra Sudáfrica

El delantero de Millonarios marcó su primer gol con la Selección Colombia en la Copa del Mundo Sub-20, que se disputa en Chile. Por los octavos de final, Neyser Villarreal anotó el 2-1 para la ‘tricolor’ ante Sudáfrica, en el partido que tuvo lugar en el Estadio Fiscal de Talca.

Tras el empate de los africanos, Colombia se volcó al ataque en busca de la ventaja. A los 63 minutos de juego, Neyser Villarreal, con un potente remate de pierna derecha, puso el 2-1, un gol de gran factura para el atacante de la selección nacional.



Así fue el golazo de Néyser Villarreal con la Selección Colombia Sub-20