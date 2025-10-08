Síguenos en::
Cuáles son las selecciones ya clasificadas al Mundial 2026: ya van 19 equipos

Cuáles son las selecciones ya clasificadas al Mundial 2026: ya van 19 equipos

Este miércoles se dieron noticias con Egipto, que consiguió el cupo al Mundial de 2026 y estará en la cita orbital que todavía tiene 29 casillas para el máximo torneo de la FIFA.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 8 de oct, 2025
La Selección Colombia regresa a un Mundial, en 2026, tras haber estado ausente en Qatar 2022
La Selección Colombia regresa a un Mundial, en 2026, tras haber estado ausente en Qatar 2022
