De la mano de Mohamed Salah, Egipto venció 3-0 a Yibuti y clasificó al Mundial 2026

Mohamed Salah marcó dos goles en el partido de este miércoles, en el que aprovecharon su superioridad para sumar una victoria que los encumbró con el cupo a la próxima cita mundialista.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 8 de oct, 2025
Mohamed Salah, figura de la Selección Egipto, celebra la clasificación al Mundial 2026
AFP

