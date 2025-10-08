De la mano de Mohamed Salah, Egipto venció 3-0 a Yibuti y clasificó al Mundial 2026

La Selección de Egipto se clasificó este miércoles al Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá al golear 3-0 a Yibuti en Casablanca, en un partido en el que se impuso de principio a fin, mostró superioridad en los diferentes sectores del campo y en el que brilló con un doblete su estrella Mohamed Salah, del Liverpool de la Premier League de Inglaterra.

Es la cuarta vez en su historia que Egipto participará en el Mundial, que se celebrará a mediados del año próximo en los estadios de Estados Unidos, México y Canadá. La nación del norte de África había participado previamente en las ediciones 1934, 1990 y 2018. Tal hecho generó gran alegría entre los aficionados de los 'faraones'.

Ibrahim Adel (8') y Mohamed Salah (13', 84') anotaron los goles de un partido que se disputó en Marruecos debido a la no elegibilidad de los estadios de Yibuti. En el partido de ida, Egipto se había impuesto 6-0, en un compromiso en el que sus figuras no debieron esforzarse al máximo para sumar la victoria.

Así, Egipto termina oficialmente como líder del Grupo A de las clasificaciones africanas, con un total de 23 puntos y 5 unidades de ventaja sobre Burkina Faso, que termina en la segunda plaza con 18 puntos.



Mohamed Salah, en el partido de Senegal vs. Egipto Getty Images

Publicidad

Guiados por Salah, estrella en el fútbol europeo gracias a sus años en Liverpool, donde es uno de los ídolos y preferidos de los aficionados, los egipcios saltaron al césped con la necesidad de ganar para asegurar su boleto independientemente de los resultados del resto de partidos de la novena jornada del grupo.

Los Faraones se perdieron el último Mundial 2022 de Catar, luego de haber caído en la eliminatoria contra Senegal en lanzamientos desde el punto penal. La última participación de Egipto fue en el Mundial 2018 de Rusia, en el que perdió sus tres partidos de fase de grupos.

