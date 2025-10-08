Síguenos en::
Tendencias:
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / "Nunca he visto a nadie como Cristiano Ronaldo, tiene un hambre de ganar increíble"

"Nunca he visto a nadie como Cristiano Ronaldo, tiene un hambre de ganar increíble"

El astro portugués, de 40 años, se alista para disputar una nueva jornada de las Eliminatorias de la UEFA, en la que su selección enfrentará en casa a Irlanda.

Por: EFE
Actualizado: 8 de oct, 2025
Comparta en:
Cristiano Ronaldo, capitán de la Selección Portugal, tras un partido de la Liga de Naciones
Cristiano Ronaldo, capitán de la Selección Portugal, tras un partido de la Liga de Naciones
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad