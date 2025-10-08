Síguenos en::
Vea la patada que recibió Joel Canchimbo en Colombia vs. Sudáfrica; ¿era penal?

Vea la patada que recibió Joel Canchimbo en Colombia vs. Sudáfrica; ¿era penal?

En los primeros minutos de juego, el atacante de la Selección Colombia Sub-20 recibió una dura entrada que fue revisada por el VAR, pero tras la revisión se determinó que no había penalti.

Por: Javier García
Actualizado: 8 de oct, 2025
Falta a Joel Canchimbo en Colombia vs. Sudáfrica
Falta a Joel Canchimbo en Colombia vs. Sudáfrica
Gol Caracol

