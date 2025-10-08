Vea la patada que recibió Joel Canchimbo en Colombia vs. Sudáfrica; ¿era penal?

Por los octavos de final de la Copa del Mundo Sub-20, la Selección Colombia se midió con Sudáfrica en el Estadio Fiscal de Talca, donde los dirigidos por César Torres comenzaron imponiendo condiciones.

A los 3 minutos se presentó una acción polémica en la que Joel Canchimbo chocó con el guardameta rival. Tras un despeje del portero, su pierna impactó de manera fuerte al jugador colombiano, quien tuvo que recibir asistencia médica. El cuerpo técnico del combinado ‘cafetero’ solicitó la revisión de la jugada, pero el juez determinó que no había penalti.



Así fue el penalti no sancionado a la Selección Colombia Sub-20