Mfundo Vilakazi marcó el gol del 1-1 de Sudáfrica vs Colombia; penalti tras falta de Jordan García

El 10 de la selección de Sudáfrica, Mfundo Vilakazi, venció al guardameta colombiano desde los once pasos, a pesar de que le había atajado anteriormente su remate. Gol tempranero en segundo tiempo.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 8 de oct, 2025
