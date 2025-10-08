Mfundo Vilakazi marcó el gol del 1-1 de Sudáfrica vs Colombia; penalti tras falta de Jordan García

Sudáfrica salió con todo al segundo tiempo, contó con un error del arquero Jordan García quien se resbaló y le dejó la pelota a Siviwe Magidigidi, quien lo eludió y con eso el guardameta colombiano le hizo falta dentro del área. De penalti Mfundo Vilakazi marcó el 1-1 en el marcador.

A pesar de la solicitud de revisión del técnico César Torres, el árbitro central ratificó su decisión de pena máxima a favor de los africanos. El '10' del combinado rival cobró y el golero Jordan García le atajó el remate, pero se adelantó.

El cobro de penalti se repitió y esta vez Mfundo Vilakazi no falló, mandó el balón al fondo de la red y consiguió la igualdad 1-1 entre Sudáfrica y la Selección Colombia, en los octavos de final del Mundial Sub-20.



Así fue el gol de Mfundo Vilakazi en Sudáfrica vs Colombia, en el Mundial Sub-20: