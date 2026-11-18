Las autoridades brasileñas lanzaron este miércoles un operativo para desarticular una red de lavado de activos y evasión fiscal vinculada a una casa de apuestas deportivas que operaba mediante empresas fantasma y paraísos fiscales.

Aunque los organismos oficiales no confirmaron el nombre de la compañía, medios locales identificaron a Esporte da Sorte, patrocinadora del club de fútbol Corinthians, como el foco de la investigación.

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No obstante, el contrato con la institución paulista permanece suspendido tras las prohibiciones del Gobierno brasileño a las plataformas de apuestas en el país.

🦅🚨 ESPORTES DA SORTE É ALVO DE OPERAÇÃO DA PF E DO MPF! | A Polícia Federal (PF), em conjunto com o Ministério Público Federal (MPF), deflagrou nesta quarta-feira (18) a Operação “Cash Out”, que investiga o grupo Esportes da Sorte, patrocinador máster do Corinthians, por… pic.twitter.com/im0KI7A0Np — Time do Povo (@povotime1910) November 18, 2026

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Con un despliegue de 140 agentes de la Policía Federal, las fuerzas de seguridad ejecutaron 59 órdenes de registro e incautación en diversos estados del país, en una jornada en la que decomisaron numerosos inmuebles, un yate, cinco aeronaves y 14 vehículos de lujo.



Según las autoridades involucradas, la firma estaba registrada formalmente en la isla de Curazao, pero toda su estructura operativa y logística se encontraba radicada y era dirigida desde Brasil.

Las actividades ilícitas comenzaron en 2020, cuando el negocio de las apuestas aún no estaba regulado en el país, y continuaron hasta 2025, año en que la empresa ya contaba con habilitación legal para operar.

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La Fiscalía detalló que las investigaciones indican que, durante 2025, el volumen de dinero movilizado por la red ascendió a 11.000 millones de reales (unos 1.900 millones de dólares), de los cuales se declaró menos del 20 % ante las autoridades tributarias brasileñas.

En una rueda de prensa, los responsables del operativo describieron la operación de la compañía como un "modus operandi perverso" que combinaba el uso de números de identificación fiscal de personas fallecidas, menores de edad y personas jurídicas para desviar capitales al exterior.

⚠️ | Patrocinadora do Corinthians é alvo de investigação sobre apostas ilegais.



A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira, a operação Cash Out, que investiga o grupo Esportes da Sorte por suspeitas de lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, falsidade ideológica e exploração… pic.twitter.com/hnovs3eA8W — Meu Timão (@MeuTimao) November 18, 2026

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Según el fisco, la organización utilizaba estos métodos, además de testaferros, para aparentar que las transferencias hacia el extranjero correspondían al pago de ganancias a usuarios de sus plataformas, cuando en realidad eran remesas enviadas a las propias cuentas de los involucrados en la trama criminal.

Gran parte de esos recursos permanecía oculta fuera de Brasil sin ser declarada, mientras que otra porción era reingresada al país mediante empresas fantasma que simulaban cobros por prestación de servicios, generando una evasión calificada de "significativa".

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Asimismo, autoridades del Ministerio de Hacienda adelantaron que será necesario recurrir a mecanismos de cooperación internacional que involucren a varios países para identificar a todos los implicados en el esquema.