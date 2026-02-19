Linda Caicedo y Real Madrid recibieron importante noticia para duelo contra Barcelona por Champions

El Spotify Camp Nou será el escenario del partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions League femenina que el Barcelona y el Real Madrid disputarán el próximo 2 de abril, a las 18:45 horas, hora local, según ha confirmado este jueves 19 de febrero el club 'azulgrana'. Recordemos que en las 'merengues' es figura la colombiana, Linda Caicedo.

La última vez que el recinto ubicado en el barrio de Les Corts acogió un partido del primer equipo femenino de fútbol fue el 27 de abril de 2023, en unas semifinales también de la Liga de Campeones que el equipo catalán jugó contra el Chelsea.

Acción de juego del partido entre Barcelona y Real Madrid femenino Foto: X/@realmadridfem

Será pues el primer encuentro que el conjunto entrenado por Pere Romeu dispute en dicho estadio desde su reapertura con un aforo parcial el pasado mes de noviembre.



Actualmente, el primer equipo de fútbol masculino está jugando sus partidos con una capacidad de unos 45.000 asientos.

Publicidad

La entidad catalana está pendiente de recibir la licencia 1C de las obras del estadio que le permitirá ampliar el aforo hasta los 62.000 espectadores con la reapertura del gol norte.

Con motivo del regreso del equipo femenino al templo 'azulgrana', el club ha publicado un vídeo con el lema "Spotify Camp Nou. Nuestro camino" en el que algunas jugadoras del primer equipo comparten qué significó pisar por primera vez el césped del estadio.

Publicidad

El Fútbol Club Barcelona ha puesto a la venta este jueves las entradas para los socios de la entidad, mientras que el público general y los peñistas podrán adquirirlas a partir de este viernes.



Así llegó el Real Madrid a los cuartos de final de la Champions League femenina

El Real Madrid repite presencia en los cuartos de final de la Liga de Campeones, tras superar nuevamente al París FC en el Alfredo Di Stéfano (2-0), en un partido condicionado por la temprana expulsión de Greboval, en el minuto 4, que decidió dos acciones de Eva Navarro en el segundo acto.

Un nuevo clásico como oportunidad para asentar un crecimiento progresivo. En el mejor escenario, la Champions League, ganado a pulso por un Real Madrid que sigue creciendo en el torneo. En cuartos por segundo año consecutivo en una edición en la que tan solo perdió un encuentro, ante el vigente campeón, el Arsenal. Superior de nuevo en el 'play-off' al París FC.

Linda Caicedo en Real Madrid vs. París FC por la Champions League femenina. Getty