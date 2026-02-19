Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Linda Caicedo y Real Madrid recibieron importante noticia para duelo contra Barcelona por Champions

Linda Caicedo y Real Madrid recibieron importante noticia para duelo contra Barcelona por Champions

Este jueves hubo novedades para la eliminatoria de los cuartos de final de la Champions League femenina entre Barcelona y el Real Madrid, que tiene en sus filas a Linda Caicedo.

Por: EFE
Actualizado: 19 de feb, 2026
Comparta en:
Editado por: Gol Caracol
Linda Caicedo en el partido más reciente del Real Madrid femenino
Linda Caicedo en el partido más reciente del Real Madrid femenino
Getty

Publicidad

Publicidad

Publicidad